Espagne : Iker Casillas et Gérard Piqué s’associent dans un drôle de business

Coéquipiers en sélection espagnole, rivaux en clubs au cours de leur carrière, les désormais retraités Gérard Piqué et Iker Casillas ont décidé de s’associer pour faire fructifier leurs affaires. Ainsi, comme le rapporte Sport ce jeudi, les deux légendes de la Roja ont conjointement décidé d’investir dans une start-up destinée à révolutionner la salle de bains.

Engagés dans le domaine de l’entreprenariat sportif, L’ex-portier du Real Madrid et son homologue du FC Barcelone ont rejoint le groupe d’investisseurs de Kamleon, spécialisé dans la production d’urinoir dont le produit phare est le S-Urinal, «capable de mesurer le niveau d’hydratation des individus en temps réel et d’afficher les résultats sur un écran installé dans la salle de bain» et «d’analyser l’urine pour connaître l’état de santé des utilisateurs». La commercialisation du modèle devrait débuter au cours du premier semestre de l’année 2024 et se concentrera sur des secteurs tels que le sport, le fitness ou encore le bien-être en entreprise.