Ligue 1 : le classement projeté par le CIES dévoilé

Comme en chaque début de saison, le Centre International d'Etude du Sport dévoile sa projection pour le classement de Ligue 1 pour l'exercice 2021/22. L'organisme de recherche suisse évalue cette conjecture selon plusieurs critères, dont « l’expérience des joueurs, les investissements en sommes de transfert pour composer les effectifs, ainsi que les performances des équipes lors des 365 derniers jours », peut-on lire dans le communiqué publié ce lundi.

Sans grande surprise, le Paris Saint-Germain terminerait champion à l'issue de la saison, accompagné des deux Olympiques sur le podium, Marseille étant le dauphin et Lyon troisièmes. S'en suivent l'AS Monaco (4ème), le Lille OSC (5ème) et l'OGC Nice (6ème). Le Stade Rennais, le SCO d'Angers, le RC Lens et Montpellier complètent la première partie du classement. En bas de tableau, on retrouve le Stade Brestois en position de barragiste (18ème), devant les deux relégués qui sont l'AS Saint-Étienne (19ème) et Troyes (20ème).