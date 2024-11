Les derniers enjeux de la Ligue des Nations 2025

Ligue A

Leader du groupe 1, le Portugal n’a besoin que d’un point pour devenir quart de finaliste de la Ligue des Nations devant affronter la Pologne puis la Croatie, les Portugais sont en position de force. Deuxième, la Croatie est en ballottage favorable et peut se qualifier en cas de victoire contre l’Écosse ce vendredi si le Portugal s’impose dans le même temps. Troisième, la Pologne est actuellement barragiste contre un deuxième de Ligue B pour se maintenir et devra battre le Portugal pour espérer mieux. Sinon, les Polonais défieront l’Écosse dans un match de la peur pour la 6e journée, le dernier étant relégué en Ligue B. Dans le groupe 2, l’Italie et la France sont en ballottage très favorable et n’ont besoin que d’un point sur les deux derniers matches pour se qualifier. Ils se défieront sûrement pour la première place ce dimanche. La Belgique est actuellement troisième et barragiste avec quatre points d’avance sur Israël qui doit obtenir au moins un point ce jeudi contre la France pour ne pas être reléguée avant son match de dimanche contre la Belgique.

Dans le groupe 3, l’Allemagne est première et déjà qualifiée et tentera de s’assurer sa première place. Dernière, la Bosnie-Herzégovine est condamnée à un exploit contre les Allemands pour rester en course. Deuxièmes et troisième avec 5 points, les Pays-Bas et la Hongrie se défient samedi. Si une équipe l’emporte, elle compostera sa qualification. En cas de match nul, les Oranjes seront en ballotage favorable grâce à leur différence de but (+2 contre -3). Enfin, le groupe 4 voit l’Espagne déjà qualifiée et qui essayera de terminer première. Deuxième, le Danemark (2e, 7 points) défiera la Roja avant de se déplacer en Serbie (3e, 4 points) pour conserver son statut de qualifié. Barragiste, la Serbie a donc son destin en main pour grappiller une place. Dernière avec un point, la Suisse est condamnée à un exploit pour espérer se maintenir et accrocher la place de barragiste.

Ligue B

Dans le groupe 1, la bataille sera totale entre la Tchéquie (1re, 7 points), la Géorgie (2e, 6 points), l’Albanie (3e, 6 points) et l’Ukraine (4e, 4 points). Ce samedi, la Géorgie reçoit l’Ukraine quand la Tchéquie se déplace en Albanie. Les Albanais recevront ensuite l’Ukraine quand la Tchéquie défiera la Géorgie. Deux matches cruciaux qui permettront au premier d’être promu, au deuxième de jouer un barrage de promotion avec un troisième de Ligue A, au troisième de jouer un barrage de relégation contre un deuxième de Ligue C tandis que le quatrième sera relégué. Anomalie de la Ligue B, l’Angleterre n’est pas pour autant revenue en Ligue A. Deuxièmes du Groupe 2, les Three Lions ont trois points de retard sur la Grèce contre qui ils ont perdu 2-1. Le duel de ce jeudi s’annonce décisif puisque les Grecs ont besoin d’un nul pour assurer la première place. Les Aiglons devront gagner et bien négocier la dernière journée contre l’Irlande.

Les Boys in Green sont pour le moment en barrages de relégation en Ligue C avec trois points d’avance sur la Finlande qu’ils reçoivent ce vendredi. Un résultat positif pour l’Irlande enverrait directement les Finlandais en Ligue C. Dans le groupe 3, la relégation du Kazakhstan est actée et on aura une lutte pour les trois premières places entre la Norvège (1re, 7 points), l’Autriche (2e, 7 points) et la Slovénie (3e, 7 points). La Slovénie recevra la Norvège avant de se déplacer en Autriche. L’Autriche et la Norvège qui ont un match contre le Kazakhstan ont un calendrier plus facile. Enfin dans le groupe 4, la Turquie (1re, 10 points) et le Pays de Galles (2e, 8 points), s’affronteront samedi pour la première place. Dans le même temps, le Monténégro (4e, 0 point) recevra l’Islande (3e, 4 points) avec la volonté de se relancer.

Ligue C

Dans le groupe 1, la Suède et la Slovaquie comptent 10 points après 4 journées. Les deux équipes s’affrontent ce samedi et le vainqueur sera promu en Ligue B tandis que le perdant sera barragiste contre une équipe ayant terminé troisième de Ligue B. En cas de match nul, les deux équipes se livreront une lutte à distance sur le dernier match. La Suède a une différence de +8 contre +5 pour la Slovaquie. En bas de classement, l’Estonie a l’avantage sur l’Azerbaïdjan. Se déplaçant sur la pelouse de la Milli komanda, les Estoniens n’auront besoin que d’un nul pour se maintenir. Avec 0 point, l’Azerbaïdjan se doit de grappiller des points puisque la sélection du Caucase est pour le moment reléguée en Ligue C. Scénario idéal pour la Roumanie dans le groupe 2 avec la réception du Kosovo ce vendredi. Un nul suffit aux Roumains pour valider leur première place. Le Kosovo qui est deuxième devra l’emporter et espérer une autre contre-performance roumaine pour entrevoir la première place. Troisième, Chypre qui reçoit la Lituanie n’a besoin que d’un match nul pour se maintenir. Avec 0 point, la Lituanie est pour le moment directement reléguée en Ligue D.

Dans le groupe 3, la lutte est intense puisque les trois premiers se tiennent en deux points soit l’Irlande du Nord (1re, 7 points), la Biélorussie (2e, 6 points) et la Bulgarie (3e, 5 points). Le premier sera promu et le deuxième ira en barrage. Il y aura notamment deux affrontements majeurs pour la promotion, l’Irlande du Nord recevra la Biélorussie ce vendredi quand les Bulgares recevront les Biélorusses le 18 novembre. Dernier, le Luxembourg devra faire carton plein pour espérer éviter les barrages de relégation en Ligue D. Enfin dans le groupe 4, la Macédoine du Nord a écrasé la concurrence et n’a besoin que d’un point pour obtenir sa promotion. Derrière on a une lutte à trois entre l’Arménie (2e, 4 points), la Lettonie (3e, 4 points) et les Îles Féroé (4e, 3 points) où le deuxième jouera un barrage de promotion en Ligue B et le dernier sera sûrement en barrage de relégation en Ligue D. Recevant les Îles Féroé puis se déplaçant en Lettonie, l’Arménie a pour le moment son destin entre les mains.

Ligue D

Dans le groupe 1, Gibraltar est en tête avant les deux derniers matches. Affrontant Saint-Marin, la formation du détroit peut arracher la première place en cas de victoire. Deuxième Saint-Marin a un match de retard et devra affronter le Liechtenstein par la suite. Actuellement barragiste et devant défier une formation de Ligue C (l’un des deux meilleurs 4e) pour espérer monter, Saint-Marin n’a besoin que d’un match nul pour assurer sa deuxième place et peut entrevoir la première place en cas de victoire et de résultat positif contre Gibraltar. Dernier, le Liechtenstein devra obligatoirement gagner contre Saint-Marin pour espérer finir deuxième. Dans le groupe 2, c’est en revanche plus simple puisque la Moldavie et Malte comptent six points après 3 matches disputés. Si la Moldavie bat Andorre ce samedi, Malte terminera deuxième. Le cas échéant, si Malte réalise un meilleur résultat contre Andorre le 19 novembre, ce sera Malte qui subtilisera la première place à la Moldavie.