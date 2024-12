Le rêve de Leonardo Balerdi avec l’OM

Leonardo Balerdi veut rêver plus grand. Nommé capitaine de l’Olympique de Marseille par Roberto de Zerbi à son arrivée au club, l’Argentin prend de plus en plus de place au sein du vestiaire phocéen. Leader vocal apprécié du groupe, le défenseur de 25 ans veut viser les sommets. Au sein d’un OM qui se veut de nouveau ambitieux, l’ancien défenseur de Dortmund et de Boca Juniors rêve en effet de trophées.

«Remporter un titre avec l’OM est son rêve», reconnaissait d’ailleurs l’un de ses proches dans les colonnes de La Provence. En l’absence de Coupe d’Europe cette saison, ce premier titre avec le maillot blanc et bleu pourrait venir de la Coupe de France pour le joueur argentin. L’Olympique de Marseille fera d’ailleurs son entrée en lice dans la compétition ce dimanche (14h45) sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne.