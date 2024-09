Angleterre, Ligue des Nations : le retour remarqué du banni Jack Grealish

Une rentrée des classes réussie pour l’Angleterre et Jack Grealish ! Ce samedi, la sélection anglaise traversait la mer d’Irlande pour se rendre chez son voisin dans le cadre de la 1er journée de la Ligue des Nations. Critiqués pour leur jeu attentiste lors de l’Euro 2024, et ce, en dépit d’une place de finaliste, les Three Lions étaient attendus au tournant à l’Aviva Stadium de Dublin. Néanmoins, le plan de Lee Carsley, successeur du démissionnaire Gareth Southgate, s’est déroulé sans accroc. Malgré l’hostilité du public affiché en marge du coup d’envoi à travers les sifflets entendus lors de l’hymne national anglais, les hommes du technicien de 50 ans n’ont eu aucun mal à se défaire des Boys in Green (0-2).

Nettement supérieure à une équipe irlandaise trop limitée pour rivaliser, l’Angleterre a fait la différence au cours d’une première mi-temps où elle a eu la mainmise sur le jeu et grâce à des réalisations de Declan Rice et Jack Grealish. Pour le second cité, cette rencontre revêtait d’un intérêt tout particulier. D’une part, parce que le joueur de Manchester City affrontait une sélection irlandaise au sein de laquelle il a évolué par le passé, notamment avec les équipes jeunes entre 2011 et 2014. D’autre part, le natif de Birmingham effectuait son retour en équipe nationale. Et pour ses retrouvailles avec les Three Lions, le Cityzen a livré une prestation plus qu’honorable. Titularisé en tant que milieu relayeur et donc loin d’évoluer dans sa position de prédilection, le joueur de 28 ans s’est distingué par sa disponibilité entre les lignes et son sens de la passe.

Jack Grealish a très mal vécu son été !

Suivant les traces de son compatriote Declan Rice, Jack Grealish a grandement participé au succès des siens. Trouvé à l’entrée de la surface, l’international anglais a fait preuve d’efficacité pour tromper Caoimhin Kelleher d’une frappe du plat du droit au ras du poteau pour porter le score à deux buts à zéro. Un véritable soulagement pour le principal concerné dont l’avenir en sélection s’était nettement assombri au cours des derniers mois. Payant les frais d’une saison mitigée avec le club mancunien, son ex-sélectionneur Gareth Southgate avait décidé de l’écarter de la liste finale pour l’Euro 2024. Une absence qui avait du mal à passer à l’époque du côté de la presse britannique ainsi que du vestiaire. Revanchard, Jack Grealish a évoqué cet épisode douloureux. «J’ai besoin de commencer à jouer régulièrement, à marquer des buts, et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui. Je ne suis pas encore à 100% en forme mais j’y arrive, donc d’un point de vue personnel, je suis heureux», a exprimé Jack Grealish au micro de la BBC.

Avant de poursuivre : «Aller vers les fans à la fin et les entendre chanter mon nom, écoutez, il n’y a pas de meilleur sentiment que de jouer pour l’Angleterre, tout le monde dira la même chose, surtout dans des matchs comme celui-ci quand vous savez que toute la nation va regarder. Au cours de l’été, ce fut l’un des pires étés de ma vie parce que vous ne pouvez pas ne pas voir tout ce qui se passe devant vous. C’était difficile mais cela m’a donné quelque chose pour rebondir.» Dans la foulée, la prestation du jour du numéro 10 des Skyblues a été saluée par son sélectionneur. «Jack n’a certainement rien à nous prouver, nous pouvons voir sa qualité, mais aujourd’hui lui aura fait le plus grand bien, en marquant un autre but pour l’Angleterre et j’espère qu’il pourra continuer sur cette lancée», a ajouté l’ancien coach des U21 anglais. Un retour qui tombe à pic pour l’Angleterre !