Angleterre : le vestiaire choqué par l’exclusion de Jack Grealish de l’Euro

L’information a eu l’effet d’un petit séisme du côté de l’Angleterre ce jeudi. À quelques semaines du début de l’Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a révélé sa liste définitive pour la compétition. Et il a décidé d’enlever Jack Grealish. Le joueur de Manchester City, qui figurait dans la liste élargie dévoilée il y a quelques jours, n’a donc pas été conservé. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 36 matches avec son club cette saison, Grealish paie donc une année plus que décevante. Mais son absence a du mal à passer du côté de la presse anglaise qui s’attendait à le voir rester dans le groupe surtout étant donné son statut en sélection anglaise et son importance dans le vestiaire.

Devant les nombreuses réactions, Gareth Southgate a tenu à s’expliquer. «Dans le secteur offensif du terrain, nous avons beaucoup d’options et elles sont toutes légèrement différentes. Madders (le surnom de James Maddison, ndlr) et Jack (Grealish) nous auraient apporté quelque chose de différent et ce ne sont pas des choix faciles. Ce sont des décisions que nous avons prises à maintes reprises en tant que staff afin d’essayer d’être justes et d’utiliser le bon raisonnement. Nous soutenons nos décisions, mais nous reconnaissons que nous aurions pu suivre une autre voie.» Mais cette décision a encore du mal a être acceptée. Dans ce sens, le Daily Star révèle que Jack Grealish a été dévasté par cette nouvelle.

Le vestiaire choqué par cette nouvelle

Et ce n’est pas tout. Selon les indiscrétions du Telegraph, cette annonce a été très peu appréciée du vestiaire des Three Lions. Un joueur est même parti voir son sélectionneur pour lui demander des explications afin de mieux comprendre. D’autres membres de l’effectif ont choisi de se rallier autour de l’ailier anglais de 28 ans. Ces derniers ont été choqués de cette décision et n’ont pas manqué de confier à Jack Grealish qu’il méritait clairement de figurer dans la liste finale de l’Angleterre.

Le média anglais précise que cette décision est celle qui a fait le plus parler ce jeudi lors du rassemblement. Surtout que Jack Grealish avait réalisé une entrée convaincante face à la Bosnie avec une passe décisive ce lundi. En interne, certaines personnes estiment que cette décision de Gareth Southgate est plus politique puisque Grealish est un joueur médiatisé. Par conséquent, il aurait été difficile de le laisser sur le banc lors des rencontres sans faire parler dans la presse. Pour autant, le Telegraph explique que Grealish, bien que choqué, a quitté le rassemblement avec professionnalisme et sans faire de vague. Mais cette décision a visiblement fait couler beaucoup d’encre…