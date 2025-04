N2 : Andy Carroll redonne le sourire à Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux retrouvent le sourire. Restant sur cinq défaites de rang en National 2, le club au scapulaire a réussi à sortir la tête de l’eau ce samedi sur la pelouse de Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Concédant rapidement l’ouverture du score face à son adversaire du soir sur un contre létal (1-0, 7e), les Bordelais ont couru après le score.

Finalement, c’est Andy Carroll qui a inscrit son 9e but de la saison juste avant la pause pour remettre les deux équipes à hauteur (1-1, 44e). En deuxième période, la rencontre a été équilibrée, mais Bordeaux a finalement arraché le succès dans les derniers instants du match grâce au doublé du héros Carroll. Une victoire qui redonne espoir aux Bordelais qui remontent à la 3e place et reviennent à six points de Saint-Malo, leader de sa poule.