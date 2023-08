FC Barcelone : l’énorme apport de Neymar pour la saison prochaine

En une seule information, c’est toute la Catalogne qui va s’embraser dans les semaines à venir. Alors que l’arrivée imminente d’Ousmane Dembélé au PSG avait déjà fait couler pas mal d’encre de l’autre côté des Pyrénées, la volonté de Neymar de quitter le club parisien devrait également faire jaser l’Espagne dans les prochaines semaines. Et ce phénomène a déjà commencé alors que les Catalans rêveraient sûrement de revoir l’ancien de Santos sous la tunique barcelonaise.

Ces derniers sont même allés plus loin et le média DAZN Transfer a simulé l’apport de Neymar la saison prochaine. Une projection faite à partir d’une intelligence artificielle de la société Olicip. Et selon la simulation faite par l’IA, le milieu offensif de 31 ans pourrait inscrire 12 buts et délivrer 9 passes décisives la saison passée s’il rejoint le Barça. Un apport très intéressant pour le club culé qui va perdre Ousmane Dembélé. Reste à savoir si cette simulation parviendra à convaincre les dirigeants barcelonais de recruter "Ney".