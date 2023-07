MU : Jonny Evans a signé un contrat court

Relégué l’an dernier avec Leicester City dans un exercice où il aura connu pas mal de pépins physiques (seulement 14 matches disputés), Jonny Evans (35 ans) était libre de tout contrat. Le défenseur central nord-irlandais vient de trouver un point de chute, en tout cas au moins pour cet été. Pur produit de l’académie de Manchester United où il y a évolué entre 2004 et 2015, Jonny Evans est retourné du côté des Red Devils pour la pré-saison. Intéressant avec les U21 mais aussi l’équipe première, il a signé un contrat court qui dure le temps de la préparation.

La suite après cette publicité

«Le défenseur expérimenté Jonny Evans a signé un contrat à court terme pour lui permettre de participer aux prochains matchs de pré-saison de Manchester United à Édimbourg et San Diego. Le diplômé de l’Académie s’était entraîné avec les moins de 21 ans tout en envisageant ses options, après son départ de Leicester City à la fin de la saison dernière. Dans le cadre du programme de formation de l’Académie, il a également participé à plusieurs sessions de l’équipe première et a impressionné Erik ten Hag et l’équipe d’entraîneurs» peut-on lire dans un communiqué. Il défiera d’ailleurs l’Olympique Lyonnais demain.

À lire

MU : Marcus Rashford prolonge jusqu’en 2028