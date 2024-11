Qualifs CAN 2025 : l’Egypte et le Botswana qualifiés pour la CAN

Éliminatoires CAN

L’Egypte, qui pointait en tête du classement du groupe C de qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, affrontait le Botswana, deuxième avant le match avec 7 points. Face à des Pharaons en bonne forme ces derniers temps, l’équipe du Botswana a tout de même ouvert le score dès le début du match. À la 8e minute, Kebatho est venu ainsi débloquer le compteur (0-1).

Les Égyptiens n’ont cependant pas tardé longtemps à recoller au tableau d’affichage. Trezeguet, bien servi par Ateya, a inscrit le but de l’égalisation égyptienne (15e, 1-1). A l’issue de la rencontre, l’Egypte reste premier du groupe C avec 14 points. Le Botswana reste son dauphin avec ses 8 points. Les deux pays sont qualifiés pour le tournoi. Dans le même temps la Mauritanie a battu le Cap-Vert (1-0) avec un but de Soueid mais cela n’a rien changé au destin des deux éliminés.