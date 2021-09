Liverpool : coup dur pour Thiago Alcantara

Blessé lors de la victoire de Liverpool face à Crystal Palace (3-0) ce week-end, Thiago Alcantara (30 ans) avait du céder sa place à l'heure de jeu. Touché au mollet, le milieu de terrain des Reds devrait manquer les deux prochains matchs de Liverpool, à en croire les propos de son coach adjoint Pepijn Lijnders relayés ce lundi sur le site du club.

La suite après cette publicité

Dès lors, l'international espagnol (46 sélections, 2 buts), sera absent en League Cup, mardi, pour la rencontre face à Norwich et le week-end prochain en Premier League contre Brentford. Par ailleurs, à noter que Trent Alexander-Arnold, malade, et Roberto Firmino, en reprise, manqueront également le match de Coupe de la Ligue.

.@Thiago6 will be sidelined for both of our matches this week as a result of the calf injury he sustained at the weekend.