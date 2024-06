L’appel du pied Denzel Dumfries à la Premier League

Actuellement en sélection avec les Pays-Bas, Denzel Dumfries (28 ans) va certainement être épargné d’un duel face à Kylian Mbappé vendredi soir. L’arrière droit de l’Inter aura, après l’Euro, son futur à gérer. Interrogé sur son avenir par Sky Sports, Denzel Dumfries a fait un état des lieux des avancées.

La suite après cette publicité

« L’Inter est vraiment un grand club dont je suis amoureux. Les gens et les coéquipiers sont comme une famille pour moi. Je me sens à domicile contre l’Inter. Nous discutions de mon renouvellement depuis un certain temps, mais le club était en difficulté financière. Mais maintenant, il a changé de propriétaire (…). Premier League, j’adore ce championnat et mon style de jeu convient au football anglais. Mais c’est une bénédiction de Dieu que je puisse jouer pour l’Inter où j’ai remporté six trophées en trois ans », a-t-il confié au média italien.