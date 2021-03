Angers : les joueurs et le staff baissent leur salaire

Le football français se serre la ceinture en raison de la crise sanitaire. Après l’annonce faite hier par l’Olympique Lyonnais, c’est au tour d’Angers, par la voix de son président Saïd Chabane, d’annoncer que l’effectif scotiste a consenti une baisse de ses salaires.

« Je me réjouis aujourd’hui de l’accord trouvé avec l’ensemble des joueurs et du staff concernant la baisse de leurs salaires. Au-delà de leur altruisme envers l’Institution, je tiens à les saluer pour l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes, du Club et du monde du football en général. Cet effort les grandit, et démontre leur pleine conscience des conséquences de la crise que nous traversons. Ces négociations, qui se sont déroulées avec une grande transparence, et leur issue positive, ont une nouvelle fois fait émerger nos valeurs d’unité et de solidarité », indique le patron du SCO dans le communiqué.