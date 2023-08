OM - Stade Brestois : les notes du match

Dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait le Stade Brestois sur ses terres. Tenus en échec à Saint-Symphorien la semaine passée face à Metz (2-2), les Phocéens avaient à cœur de réagir pour se rassurer face à une formation bretonne étonnante depuis le début de saison et qui restait sur deux succès de rang contre Le Havre (2-1) et face au RC Lens, dauphin du Paris Saint-Germain lors de l’exercice précédent (3-2), en ouverture. Dans un stade Vélodrome bouillant, les Marseillais prenaient le jeu à leur compte dès l’entame du match en ouvrant la marque. Sur un coup franc excentré à droite, Jordan Veretout centrait en direction du second poteau et trouvait Chancel Mbemba qui ouvrait le score d’une tête croisée imparable pour Bizot (1-0, 4e). Cueillis à froid, Brest tentait de revenir dans la partie en se procurant plusieurs occasions franches en empruntant notamment la voie des airs (15e, 24e, 28e, 30e), sans trouver la faille.

Bousculés, les Marseillais souffraient lors du premier acte sans plier. Au retour des vestiaires, Brest passait proche de l’égalisation. Sur un centre de Romain Del Castillo, Jérémy Le Douaron reprenait le cuir de la tête et forçait Jonathan Clauss à un sauvetage express en déviant au dernier moment le ballon sur le poteau droit du but marseillais (47e). Dix minutes plus tard, Pau Lopez réalisait une double parade pour maintenir l’avantage marseillais au tableau d’affichage (56e). Malgré la nette domination des Ty-Zefs, l’OM accélérait pour se mettre à l’abri et parvenait à faire le break par l’intermédiaire d’Ismaïla Sarr. À l’heure de jeu, le Sénégalais reprenait victorieusement un ballon mal repoussé par Bizot à la suite d’un centre puissant au premier poteau de Renan Lodi et débloquait son compteur en Ligue 1 (2-0, 60e). Dans les 20 dernières minutes, Marco Bizot s’employait avec brio à maintes reprises pour éviter le naufrage à son équipe (71e, 80e, 90e+1, 90e+5). Avec beaucoup de réalisme, les hommes de Marcelino l’emportaient face aux Finistériens (2-0). Ce succès à domicile permet aux Olympiens de revenir provisoirement à la hauteur de Monaco, en tête du championnat de France. A contrario, Brest glisse d’un rang en attendant le résultat des autres rencontres du week-end.

À lire

L’homme du match

- Lopez (7,5) : bien placé sur sa ligne, le gardien olympien a rassuré sa défense en réalisant plusieurs arrêts importants. Il a notamment capté une tête dangereuse de Jérémy Le Douaron pour faire souffler toute sa défense (15e). Quelques minutes plus tard, le portier espagnol, battu, voyait la tête de Steve Mounié flirter avec sa barre transversale (24e) avant de réaliser une nouvelle parade de toute beauté face à l’attaquant brestois (30e). En deuxième période, son match a été plus tranquille malgré une belle intervention devant Mathias Pereira-Lage (76e).

Olympique de Marseille

- Lopez (7,5) : voir ci-dessus

- Clauss (6,5) : très offensif comme à son habitude, le défenseur marseillais a dû se contenter du travail défensif après l’ouverture du score de son équipe. En retard sur Jérémy Le Douaron, il a pu compter sur le bel arrêt de Pau Lopez pour éviter l’égalisation brestoise (30e). La défense phocéenne a souffert face aux assauts adverses même s’il a été décisif dès le retour des vestiaires en bloquant une tête presque sur sa ligne d’une aile de pigeon bien sentie (47e).

- Gigot (6) : à l’image de toute la défense olympienne, les défenseurs centraux phocéens ont également souffert sur les nombreuses percussions des joueurs de Brest. Les attaquants adverses ont notamment pris un net avantage sur dans les airs à l’instar de la tête de Steve Mounié (24e). En grande difficulté jusqu’à la pause, la défense a quand même réussi à conserver ce petit avantage pour sauver les apparences. Au retour des vestiaires, les défenseurs olympiens ont pu souffler grâce notamment au but du break.

- Mbemba (7) : auteur de l’ouverture du score, le roc défensif marseillais a catapulté sa tête au fond des filets après un centre parfait de Jordan Veretout pour lancer idéalement l’OM (4e). Malgré ce début de rencontre tonitruant, il a été en souffrance après cette réalisation. Le défenseur olympien a été sollicité à de nombreuses reprises par les attaquants brestois même si la défense olympienne, au bord du gouffre, a tenu bon. Heureusement, la deuxième période a été plus calme pour les défenseurs qui ont eu moins de travail et ont pu conserver cette belle victoire jusqu’au coup de sifflet final.

- Renan Lodi (6,5) : dès les premières minutes de la rencontre, le latéral phocéen s’est montré très à l’aise sur son flanc gauche. Le défenseur a notamment récupéré un ballon très intéressant dans la partie de terrain adverse (2e). Finalement, la tendance s’est totalement inversée et il a dû se cantonner à un travail défensif pour limiter, sans réussite, les offensives des Brestois sur son côté gauche. Après la pause, il a pu se projeter à nouveau et le but du break est venu d’un de ses centres, qui a été mal repoussé par le gardien adverse (65e).

- Sarr (7) : le milieu de terrain marseillais aurait pu ouvrir le score avant Chancel Mbemba s’il avait réussi à bonifier le centre parfait d’Amine Harit (2e). Moins à son aise durant le reste de cette première période, Ismaïla Sarr a joué en reculant et il a dû se contenter du travail défensif face à une équipe brestoise valeureuse et courageuse. Opportuniste, il a profité du ballon relâché par Marco Bizot pour faire souffler tout le stade Vélodrome et permettre à son équipe de reprendre le contrôle du cuir (65e). Il a été remplacé par Mattéo Guendouzi (80e), qui avait faim de faire une bonne prestation en se montrant très présent.

- Rongier (5) : le capitaine de l’OM n’a pas eu l’impact escompté dans l’entrejeu de son équipe. Dominé par une équipe brestoise survoltée, l’ancien Nantais n’a pas réussi à éteindre l’incendie. Pire, Pierre Lees-Melou a notamment fait vivre un véritable cauchemar aux milieux de terrain olympiens qui n’auront pas réussi à trouver la solution afin de mettre un terme à la domination des joueurs de Brest jusqu’à la pause. Moins visible que son coéquipier de l’entrejeu phocéen, il aura vécu une rencontre très compliquée malgré la victoire de son équipe. Comme un symbole, c’est Brest qui a eu la possession tout au long de cette rencontre malgré la défaite.

- Veretout (6) : le match du milieu olympien n’aurait pas pu commencer cette partie de meilleure manière. Sur le premier coup franc de la rencontre, il a envoyé un ballon parfait pour la tête de Chancel Mbemba (4e). Le milieu de terrain a ensuite éprouvé des difficultés pour stopper le maître à jouer brestois, Pierre Lees-Melou. Il a souvent été sur le reculoir, ce qui ne lui a pas permis d’orienter le jeu comme il en a l’habitude d’ordinaire. Grâce au but du break, il a pris le contrôle du jeu à son compte jusqu’au coup de sifflet final.

- Harit (5) : incisif dès les premières minutes et notamment sur la première action de cette rencontre, l’ailier a trouvé Ismaïla Sarr d’une superbe inspiration avec une passe lobée en profondeur dans la surface de réparation adverse (2e). Comme l’ensemble des joueurs à vocation offensive marseillais, il a disparu des radars jusqu’à la fin de la première période. Malheureusement pour lui, après avoir reçu un coup au genou, il a été remplacé par François Régis Mughe (49e).

- Ndiaye (4,5) : les attaquants olympiens auront vécu une rencontre particulièrement étrange. Malgré la victoire, l’ancien joueur de Sheffield United n’aura pas réussi à peser sur le jeu de son équipe. Sevré de ballons en première période, il a continué à rester invisible au retour des vestiaires à l’inverse de son coéquipier de l’attaque marseillaise qui s’est montré un peu plus à son aise. Peu après l’heure de jeu, il a d’ailleurs été remplacé par Vitinha (65e).

- Aubameyang (5,5) : l’attaquant gabonais a vécu une première période difficile et frustrante avant de se réveiller au retour des vestiaires. En effet, la pause a fait du bien à l’ancien joueur de Chelsea qui est revenu sur le pré avec de meilleures intentions. Seul au point de penalty, il a trop ouvert son pied (53e) avant de faire briller Marco Bizot d’une frappe en première intention (71e). Dans le temps additionnel, il aurait pu s’offrir un but mais le portier brestois a une nouvelle fois sorti un bel arrêt.

Stade Brestois