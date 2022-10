Trophée Gerd Müller 2022 : la réaction de Robert Lewandowski après son nouveau sacre

Bénéficiant d'un trophée de dernière minute récompensant le meilleur buteur au monde il y a un an lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Robert Lewandowski réalise le doublé en 2022. Le buteur polonais du FC Barcelone sort d'une saison folle au Bayern Munich avec pas moins de 50 buts en 46 matches dont 35 en Bundesliga et 13 en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

«Je suis ravi, très fier, de remporter ce trophée. Muller a toujours été une source d'inspiration, je voulais me rapprocher de lui, c'était un objectif de battre ses records. C'est une grande personnalité. 41 buts en Bundesliga, je ne pensais pas que je pourrais le faire, je dirais que c'est grâce à lui, j'ai beaucoup pensé à lui. Je remercie mes anciens coéquipiers du Bayern Munich et ceux du Barça. Il faut que mes coéquipiers soient là pour que je marque. Merci aussi à ma famille, c'est un bonheur (...) Après avoir récupéré sa récompense, il s'est exprimé. c'est un nouveau chapitre avec Barcelone, je me sens très bien dans ce club. Je m'y suis senti très bien, on a un très grand potentiel. Nous travaillons vers cet objectif. La nouvelle génération arrive, mais je suis toujours là».