L’arbitre d’Osasuna - Real Madrid contre-attaque

La polémique arbitrale autour du Real Madrid ne semble pas prête de dégonfler. Alors que les Merengue avaient déjà crié au scandale après leur match face à l’Espanyol Barcelone il y a un peu plus d’une semaine, ils se sont une nouvelle fois estimés lésés lors de la rencontre face à Osasuna ce week-end, en raison d’un potentiel penalty oublié et du carton rouge reçu par Jude Bellingham. Écarté par l’UEFA, en raison des nombreuses insultes et menaces de mort à son égard, José Luis Munuera Montero a pris la parole.

Dans l’émission « El Partidazo », diffusée sur la Cope, l’arbitre a tenu à se laver de tout soupçon concernant une éventuelle corruption, mais aussi à dénoncer le harcèlement dont il est victime : « Aucune entité sportive ne m’a jamais payé un centime. Demain, j’enverrai à la RFEF les factures des conférences que j’ai données. Aucun euro, aucune affiliation avec une quelconque entité. Ils diffament mes neveux, ils harcèlent mes neuf frères et sœurs, mon père de 80 ans est allé à la messe aujourd’hui et… mieux vaut que je me taise. Que créons-nous ? Comment pouvons-nous publier de telles horreurs dans un journal ? Sommes-nous fous ? Contrôlons-nous la violence ou la promouvons-nous ? Cela va trop loin. Quel sport créons-nous avec le football ? Nous sommes très sereins, avec l’envie de démentir les calomnies et les fausses informations qui ont été diffusées aujourd’hui. Quand j’ai vu la nouvelle, j’ai dit "ce n’est pas possible". J’ai appelé la RFEF et toute personne ayant diffusé de fausses informations à mon sujet sera poursuivie. Je donne des conférences depuis de nombreuses années pour transmettre les valeurs de l’arbitrage aux jeunes. J’ai créé une entreprise qui, en plus de donner des conférences, offre gratuitement un service sur LinkedIn où nous répertorions les offres d’emploi dans le sport pour les jeunes diplômés en sport. Je n’ai rien à cacher, tout est clair et sera expliqué. Chacun peut créer une société licite et transparente avec qui il veut, quel est le problème ? » Désormais, la pression sur les arbitres au sifflet des matchs du Real Madrid promet d’être maximale.