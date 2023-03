Le Bayern Munich aurait déjà tranché pour João Cancelo

La suite après cette publicité

Arrivé cet hiver sous la forme d’un prêt au Bayern Munich, João Cancelo avait démarré sa nouvelle aventure sur les chapeaux de roues en Allemagne. Passeur décisif lors de ses deux premières rencontres disputées avec le club bavarois, le latéral de 28 ans a finalement vu son statut de titulaire s’étioler, au profit de Josip Stanišić.

Remplaçant au coup d’envoi de la rencontre face au PSG ce mercredi, en 1/8 de finale retour de Ligue des Champions (2-0), Cancelo n’a disputé que 5 minutes. Une situation délicate face à laquelle le joueur prêté par Manchester City traîne son spleen, en témoignent les images du Portugais à l’entraînement cette semaine, visiblement frustré et en retrait du groupe. Selon le média Calcio Mercato, le club allemand aurait d’ailleurs déjà tranché concernant l’avenir du joueur, et n’envisagerait pas d’activer son option d’achat en fin de saison, estimée à 70 M€. La publication italienne rapporte que le Real Madrid et Chelsea seraient déjà des pistes sérieuses pour l’été prochain.

