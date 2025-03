Atlético : le président Cerezo dénonce la VAR après le penalty d’Alvarez

Cinq jours après les faits, l’imbroglio de la séance de tirs au but n’est toujours pas passé du côté de l’Atlético de Madrid. Ce dimanche, le président du club Enrique Cerezo s’est plaint de la décision de Mr Marciniak d’annuler le penalty d’Alvarez en plein milieu de la séance de penalty décisive contre le Real Madrid. «Jusqu’à mercredi soir, nous étions prêts pour les trois compétitions : la Ligue des champions, la Coupe du Roi et la Liga. Mais ce jour-là, un incident avec un appareil, un système, ou un outil terrifiant a coupé court à l’un de nos plus grands rêves, qui était de continuer en Ligue des Champions», s’est emporté le dirigeant des Colchoneros.

Il va même plus loin, en remettant en cause l’utilité même de l’arbitrage vidéo dans le football. «la VAR est un outil controversé, elle n’est pas sûre et, surtout, nous pensons tous qu’elle a été introduite pour rendre le football plus juste, mais je pense qu’elle a été introduite pour le rendre plus injuste», a critiqué Cerezo dans une interview sur Telemundo Deportes. Quelques semaines après une tribune signée par beaucoup de clubs espagnols demandant le retrait de la VAR, voilà qui va alimenter les débats sur sa légitimité.