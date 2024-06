Euro 2024 : ce qu’il faut savoir de la France

Le parcours de qualification et le groupe

L’équipe de France n’a pas eu besoin de forcer son talent pour se qualifier à l’Euro 2024. Tombés avec les Pays-Bas, qu’ils retrouveront d’ailleurs en phase de groupes, la Grèce, l’Irlande et Gibraltar, les vice-champions du monde en titre ont largement dominé leur poule, avec 4 points d’avance sur les Oranje. Les hommes de Didier Deschamps ne sont pas passés loin du sans-faute avec 7 victoires et un nul face aux Grecs (2-2) lors de la dernière journée, alors que la qualification était déjà assurée. Ils se sont même offerts quelques cartons comme ce 4-0 inaugural sur les Néerlandais et ce 14-0 en novembre dernier à Nice face à Gibraltar. C’est tout simplement un score record dans l’histoire de Bleus. Si la marque entre dans les livres d’histoire, ce n’est pas pour autant qu’elle garantit une belle performance à l’Euro où les Tricolores affronteront également l’Autriche et la Pologne.

Les qualités et faiblesses

Emmenée par leur capitaine Kylian Mbappé, lequel officiera pour la première fois en tournoi dans ce rôle, la France fait partie des deux ou trois nations favorites de cette compétition au même titre que l’Angleterre et l’Allemagne. Outre sa compagne de qualifications quasi parfaite, les Bleus ont atteint la finale de la Coupe du Monde lors de la dernière grande compétition, simplement battus aux tirs au but par l’Argentine de Messi en finale. On peut compter sur cette équipe pour être au rendez-vous dans un grand tournoi où elle n’a jamais déçu depuis l’arrivée de Didier Deschamps sur le banc, excepté cette élimination, aux tirs au but également, dès les 8es de finale lors du dernier Euro contre la Suisse. Elle dispose des joueurs de tout premier plan à toutes les lignes (si ce n’est tous les postes) et d’une profondeur de banc à faire pâlir l’ensemble de ses concurrents.

Sauf qu’avoir l’étiquette de favori n’a jamais suffi à remporter une compétition internationale. Quelques nuages s’amoncellent au-dessus de la tête des Bleus depuis quelques semaines. Les derniers matchs de mars n’ont pas été convaincants. Au contraire même puisque la défaite contre l’Allemagne avec une équipe type a mis en lumière certaines limites, sans le maître à jouer Antoine Griezmann. Certains éléments n’ont pas profité du temps disponible comme Jules Koundé, Marcus Thuram ou encore Dayot Upamecano. Les performances de certains cadres en club ne convainquent pas non plus à l’instar de Kylian Mbappé mais aussi Theo Hernandez ou bien Ibrahima Konaté. Lucas Hernandez est lui forfait après s’être rompu le ligament croisé, comme lors du dernier Mondial, tandis que Coman et Tchouaméni sont incertains. Paradoxalement, Deschamps manque de certitude quant à certains cas (Pavard, Camavinga, Giroud).

Le sélectionneur : Didier Deschamps

Il incarne à la perfection cette équipe de France qu’il dirige depuis 12 ans maintenant. À l’aube de son 6e tournoi international, le sélectionneur possède toutes les qualités requises pour le poste : expérience, charisme, adaptabilité, soif de vaincre. Il place toujours le collectif au centre du projet, quitte à se passer de fortes individualités (Ribéry, Nasri, Benzema sont tous passés par là). Deschamps est toujours dans la mesure, jamais trop enthousiaste quand les voyants sont au vert, jamais alarmiste non plus quand les choses vont mal. C’est sa grande force de savoir être en alerte à chaque instant, en plus de faire de la victoire son objectif final, peu importe le prix. Parfois critiqué pour le jeu des Bleus pas toujours alléchant, il répond par le tableau d’affichage. Enfin, l’homme sous contrat avec la FFF jusqu’en 2026 possède d’autres capacités rares, celles de se remettre en question en permanence et de ne jamais lâcher ses joueurs en rase campagne.

La star : Kylian Mbappé

Qui d’autres ? Il est le meilleur représentant de cette équipe de France, au sommet de l’élite mondial depuis son arrivée dans le groupe en 2017. À 25 ans et du haut de ses 78 sélections (déjà) pour 47 buts, il entre dans ce qui doit être la meilleure phase de sa carrière. L’attaquant a en plus de cela récupéré le brassard de capitaine laissé par Hugo Lloris après le dernier Mondial. Il avait été préféré à Antoine Griezmann, plus expérimenté, mais déjà supplanté par ce que représente Mbappé aux yeux de ses coéquipiers et de la sphère médiatique. Dans ce nouveau rôle, celui qui termine son contrat au PSG en juin sera attendu en Allemagne. C’est lui qui doit mener les Bleus au sacre européen. Avec une victoire, il pourrait même s’ouvrir les portes du Ballon d’Or. Mais ses derniers mois dans la capitale laissent un goût d’inachevé voir inquiètent. Malgré ses buts, il a rendu trop de performances décevantes. Il y a de quoi se poser des questions quant à sa forme.

L’attraction : Warren Zaïre-Emery

Avec le départ de Kylian Mbappé du PSG, le jeune milieu de terrain se destine à prendre un plus grand poids dans son club, où il vient de prolonger jusqu’en 2029. Enfant de région parisienne (il est né à Montreuil et a grandi à Romainville) et du centre de formation il incarne la relève après s’être révélé aux yeux du monde cette saison. Utilisé avec parcimonie par Christophe Galtier, le milieu de terrain a immédiatement fait partie des cadres de Luis Enrique, disputant 41 matchs cette saison (3 buts et 7 passes décisives) et offrant quelques performances notoires comme lors de la dernière journée de phase de groupes de C1 à Dortmund. Appelé pour la première fois en novembre chez les Bleus, Zaire-Emery est devenu à 17 ans et 255 jours le plus jeune international depuis 1914. Ça valait bien un but… et une blessure pour sa première contre Gibraltar. Sa seconde partie de saison a été compliquée à digérer mais il aura bel et bien sa place dans la rotation de Didier Deschamps à l’Euro.

Le calendrier de la France :

Autriche - France : lundi 17 juin à 21h à la Düsseldorf Arena

Pays-Bas - France : vendredi 21 juin à 21h à la Red Bull Arena de Leipzig

France - Pologne : mardi 25 juin à 18h au Signal Iduna Park de Dortmund

La liste de 25 joueurs :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens), Alphonse Areola (West Ham)

Défenseurs : Theo Hernandez (AC Milan), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jonathan Clauss (OM), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Adrien Rabiot (Juventus), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG), Youssouf Fofana (Monaco), N’Golo Kanté (Al-ittihad)

Attaquants : Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter), Olivier Giroud (AC Milan), Ousmane Dembélé (PSG), Randal Kolo Muani (PSG)