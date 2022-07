Manchester United s'enflamme pour son Zidane !

Après avoir étrillé Liverpool (4-0) en Thaïlande il y a quelques jours, Manchester United a cette fois battu le Melbourne Victory en Australie sur le score de 4-1 et poursuit sa bonne préparation avant d'affronter Crystal Palace le 19 juillet. Mais au-delà de cette rencontre amicale, c'est bien la performance du jeune Zidane Iqbal (19 ans) qui a impressionné les fans mancuniens.

International irakien (2 sélections) et fort d'une prestation pour le moins remarquée, le gamin de Manchester s'est notamment illustré d'une magnifique roulette rappelant celle d'un certain... Zinedine Zidane. Au duel avec Chris Ikonomidis, Iqbal s'est alors joué de son adversaire d'un enchaînement sublime. Prometteur...

Turning machine @z10ane this kid is better than both Tominay and Fred. Prove me wrong. pic.twitter.com/IAO40XpLU7