L’OM face au problème Lilian Brassier

Accusé, (re)levez-vous ! La chute de Lilian Brassier qui a offert le premier but à l’AJ Auxerre vendredi soir a illustré les débuts compliqués du défenseur central à l’Olympique de Marseille. Ciblé désormais par le public du Vélodrome qui l’a copieusement sifflé à sa sortie du terrain, l’ancien Brestois a pu constater à quel point les choses peuvent aller vite dans les deux sens sur la Canebière. Deuxième recrue du mercato estival, après Koné, Brassier était considéré comme un excellent renfort, au regard de sa saison réussie du côté de Brest.

La suite après cette publicité

Il devait ainsi former une charnière solide avec Leonardo Balerdi, qui a lui aussi connu des fortunes diverses à l’OM selon les mois et les saisons. Elle a débuté lors de la 2e journée face à Reims, pour un match nul 2-2, a été reconduite à Toulouse pour une victoire, puis contre Nice, avec encore une victoire à la clé. Un bon rendement donc, jusqu’à ce qu’une hécatombe d’absences pousse l’entraîneur Roberto De Zerbi à l’aligner côté gauche, notamment contre l’OL (où il s’en était bien sorti), et le PSG (où cela avait été bien plus compliqué).

L’OM y croit encore

Ce qui lui est reproché, c’est une forme de fébrilité, bien loin de l’assurance dégagée du côté de Brest. Parce que le style de jeu n’est pas le même, déjà, et parce que les exigences de De Zerbi sont nombreuses et plus compliquées à assimiler. Contre Auxerre, le technicien italien s’est souvent ému devant son banc du tempo des relances de Brassier, beaucoup plus responsabilisé dans le jeu qu’il ne l’était à Brest. Pour autant, si la confiance s’est un peu égarée en chemin depuis ses premiers pas marseillais, la direction du club ne compte pas l’abandonner en rase campagne.

La suite après cette publicité

L’OM ne condamne pas un joueur recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 11 M€, et espère qu’il saura se relancer. Celle contre l’AJ Auxerre n’a pas fonctionné, mais Brassier (25 ans) aura a priori d’autres chances de montrer ses qualités en défense centrale. En espérant aussi que Leonardo Balerdi hausse son niveau, lui le capitaine et élément expérimenté dont les performances sont également bien loin des attentes.