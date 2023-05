Troyes - PSG : les compositions officielles

Dernier match de cette 34e journée de Ligue 1 ce soir entre Troyes et le Paris-Saint-Germain (rencontre à suivre en direct commenté dès 20h45 sur FM). Les Troyens reçoivent le PSG au stade de l’Aube. Des Parisiens en pleine tourmente après une nouvelle défaite la semaine passée à domicile face à Lorient (1-3) couplée à la suspension de Léo Messi après son voyage en Arabie Saoudite et au mécontentement des supporters de plus en plus pressant. Malgré toute cette tension autour du club, Paris se doit de l’emporter car le titre est encore loin d’être acquis. Les joueurs de la capitale ne comptent que 3 points d’avance sur Lens. De son côté, Troyes n’a quasiment plus d’espoir et coule lentement vers la Ligue 2.

Concernant les deux formations opposées ce soir, c’est du classique ou presque de part et d’autre. Christophe Galtier doit faire sans Neymar, Kimpembe, Mukiele ou Nuno Mendes, blessés. Mais aussi sans Hakimi, suspendu après son carton rouge reçu contre Lorient, et sans Messi écarté par le club. Mbappé sera donc accompagné d’Ekitike à la pointe de l’attaque parisienne. Le jeune Zaire-Emery lui occupera le poste de piston droit. Côté troyen, Patrick Kisnorbo ne peut compter sur la présence de Ripart et Tardieu, touchés tous les deux au tendon d’achille. Odobert et Mama Baldé accompagneront Ugbo aux avants-postes.

Les compositions d’équipe :

Troyes : Gallon - Zoukrou, Rami (cap), Palmer-Brown - Bruus, Chavalerin, Agoumé, Larouci - Odobert, Baldé - Ugbo

PSG : Donnarumma - Danilo, Marquinhos (cap), Ramos - Zaïre-Emery, Verratti, Vintinha, Ruiz, Bernat - Ekitike, Mbappé