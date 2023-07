adidas présente la X CRAZYFAST, la nouvelle paire de Karim Benzema et Lionel Messi

Karim Benzema, Lionel Messi, Rafael Leao, Mohamed Salah… le talent n’est pas la seule chose en commun que partageront ces grands noms du football mondial. En effet, ces attaquants cités porteront les mêmes crampons confectionnés par adidas pour les joueurs rapides : la X CRAZYFAST. L’équipementier aux trois bandes a présenté la nouvelle paire ce mercredi, «lancée en plusieurs variantes, toutes équipées des technologies légères "AERO", mais le modèle phare "P+" offre une combinaison ultime d’innovations permettant aux athlètes de se dépasser», peut-on lire dans le communiqué.

La toute nouvelle chaussure X CRAZYFAST d’adidas est proposée dans un coloris blanc, ainsi qu’un jaune lucid lemon - proche du vert fluo, élégant et minimaliste. Cette dernière couleur est présente non seulement sur la semelle ainsi qu’à l’intérieur de la paire. En plus du modèle X CRAZYFAST P+, conçue pour les athlètes de haut niveau, adidas propose les modèles P1 avec lacets et P2 sans lacets, deux chaussures dotées de technologies de pointe légères, également adaptées aux sportifs de tous niveaux.

«La principale nouveauté partagée par tous ces modèles de X CRAZYFAST est une amélioration de la semelle SPEEDFRAME d’adidas. Cette nouvelle version remplace les renforts de carbone de la SPEEDFRAME par un nouvel insert AEROPLATE, allégeant la chaussure de 5 g, ce qui lui confère encore plus de confort et de réactivité, sans rien sacrifier à ses performances en matière de propulsion et de déplacements dynamiques. Il faut ajouter à cela des crampons étudiés pour optimiser la traction lors des accélérations rapides», précise également le communiqué de la société allemande.

