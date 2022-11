PSG : Christophe Galtier répond encore à Julien Fournier

La suite après cette publicité

Ce fut une des polémiques du début de saison. « Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe (Galtier) n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe », avait lancé Julien Fournier, ex directeur sportif de l'OGC Nice, au sujet de son ancien coach du côté des Aiglons. Interrogé à l'antenne de RMC Sport, Christophe Galtier a encore répondu à son ancien bînome.

« Des paroles blessent. L’ancien directeur de l’OGC Nice qui envoie un truc incroyable ici, évidemment que ça blesse avant PSG-Nice. Quand vous êtes entraîneur, que partout vous avez travaillé de la même manière, et sur le fait de prendre soin de la santé des joueurs… Voir cette sortie… Si je n’avais pas été entraîneur du PSG, il n’y aurait jamais eu cette sortie », a ainsi lancé le coach parisien. C'est plutôt clair...