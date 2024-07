Le conseil de Djibril Cissé à Kylian Mbappé et aux attaquants des Bleus

Incapable de marquer par ses propres moyens dans le jeu depuis le début de l’Euro, l’équipe de France s’embourbe dans une crise de confiance. Avec 67 tirs tentés, dont seulement 16 cadrés, les joueurs de Didier Deschamps se doivent de faire mieux, et notamment aux entraînements. Interrogé par le journal L’Équipe sur ce mutisme des attaquants tricolores, l’ancien international Djibril Cissé a livré son point de vue et quelques conseils.

«Ça m’est déjà arrivé d’avoir des périodes comme ça. Dans ces cas-là, il faut refaire les classiques à l’entraînement. Une passe, un contrôle et une frappe. Le plus important, c’est de pousser le ballon au fond, de sentir les filets. Je trouve aussi que les gars ne frappent pas assez. J’ai vu beaucoup de moments où l’attaquant n’a pas choisi la frappe alors que c’était la solution, juge l’ancien attaquant de l’OM. J’ai regardé la séance et ce n’est pas possible d’avoir aussi peu de buts sur ces séquences. L’ennemi de l’attaquant, c’est le doute, et à l’entraînement il faut marquer. Franchement, dans ce genre d’exercice, il faut en mettre neuf sur dix. Dans ces situations, avoir quelqu’un dédié aux attaquants dans le staff peut aider car les attaquants ont besoin d’avoir quelqu’un qui vient leur parler, les encourager. Je pense qu’on y viendra.»