Ça se complique pour le transfert de Samuel Umtiti à la Fiorentina

La suite après cette publicité

Malgré son de temps de jeu inexistant la saison passée (90 minutes seulement) et un corps abîmé par les blessures, Samuel Umtiti (28 ans) a quelques courtisans cet été. L'OL et Nice en Ligue 1, Gérone en Liga et la Fiorentina se sont penchés sur son cas, notamment le club italien, mais un obstacle complique les choses.

D'après Sport, le salaire du défenseur est encore trop élevé pour la Viola, qui ne peut prendre en charge qu'une petite moitié. Il reste donc différentes options : que le joueur baisse son salaire ou que le Barça complète la partie manquante. Les Catalans ont déjà prévenu le champion du monde qu'il ne comptait pas sur lui cette saison, malgré un contrat courant jusqu'à 2026.