TFC : les raisons du retard de Branco van den Boomen

Absent de la reprise avec ses coéquipiers du Téfécé, le 23 juin, Branco van den Boomen a en réalité été suspendu pour un motif bien particulier. En effet, son entraîneur avait déclaré que l'absence de son milieu de terrain était pour motif d'« ordre privé ». La réalité est bien plus complexe. Le Néerlandais de 26 ans a été reconnu coupable de « violation des règles antidopage » par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), le 10 juin dernier. Le joueur de Toulouse a souffert durant deux ans d'affection respiratoire et pour y remédier, Branco a ingéré des médicaments interdits (Prednisone et Prednisolone et Terbutaline). Le vrai problème n'est pas cette consommation interdite, mais le problème administratif autour de cette prise de médicament.

D'une part, l'histoire remonte juste après sa signature au TFC comme l'explique son avocat Christophe Bertrand : « Cela remonte au tout début de son contrat ». « Entre l'été et l'automne 2020 » ajoute Damien Comolli, président du Toulouse FC. La nature de cette affaire porte sur un problème administratif autour de ces substances absorbées : « On ne parle pas de dopage concernant Branco, c'est un non-sujet. La réalité, c'est qu'il y a eu une prescription médicale justifiée, faite par le club à son arrivée, mais aussi une erreur administrative. La demande d'AUT (Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques) n'a pas été formulée en temps et en heure. C'est tout. Puis il y a eu un contrôle positif à des produits, déclarés à tout le monde. Rien n'a été caché. Il faut se rappeler qu'on était en période Covid. Le côté administratif ne suivait pas forcément. Voilà ce qui s'est passé. » explique Me Bertrand dans les colonnes de L'Équipe. Le meilleur joueur de Ligue 2 et meilleur passeur (21) a été tout de même suspendu quelques jours alors qu'il risquait jusqu'à deux ans. Soutenu par son club et sachant qu'il n'est pas réellement dopé, Branco van den Boomen a pu reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers dès le 4 juillet.