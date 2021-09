Mercato : les effectifs les plus chers d'Europe

La suite après cette publicité

Le mercato est terminé depuis quelques jours et l'heure est aux calculs. Combien les clubs ont-ils dépensé durant ce mercato estival 2021 historique ? La crise économique liée au Covid-19 a compliqué les choses mais les clubs les plus riches continuent de faire marcher la planche à billets. L'observatoire du football CIES s'est penché cette semaine sur la somme totale dépensée par les formations européennes pour constituer leur effectif.

Qui a donc déboursé le plus en indemnité de transfert pour se bâtir un groupe de rêve ? Le premier se nomme Manchester City, avec un effectif qui aura coûté la bagatelle de 1 080 millions d'euros. Une somme faramineuse qui a grimpé cet été avec l'achat de Jack Grealish pour 117 M€. Derrière, on retrouve Manchester United avec 1 023 M€ déboursés, ce qui les rapproche des Citizens par rapport à la saison passée. Les transferts de Varane, Sancho et Cristiano Ronaldo ont égayé l'été des Red Devils.

Rennes devant l'OL et l'OM

C'est à la troisième place qu'on retrouve le Paris Saint-Germain, avec un effectif qui lui a coûté 957 M€. Cet été, le PSG a déboursé 69 M€ pour un mercato sacrément copieux (Messi, Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Nuno Mendes). L'écart se creuse avec le 4e, le Real Madrid et son effectif à 787 M€, et le 5e, Chelsea (780 M€). S'ensuivent Liverpool (672 M€), la Juventus Turin (657 M€), le FC Barcelone (643 M€), Arsenal (632 M€) puis Tottenham (551 M€). Le Bayern Munich arrive à la 13e place avec 421 M€ dépensés pour bâtir son effectif.

Chez les clubs français, derrière le PSG, on retrouve l'AS Monaco avec 326 M€ déboursés. L'identité du troisième effectif français le plus cher payé risque de vous surprendre. Ce n'est ni l'OL, ni l'OM mais bien le Stade Rennais avec un total de 216 M€. Le club breton s'est offert un copieux mercato (Badé pour 17 M€, Laborde et Sulemana pour 15 M€, Santamaria pour 14 M€, Majer pour 12 M€) et passe donc devant l'OL (207 M€) et l'OM (173 M€). À l'inverse, les clubs à l'effectif le moins cher payé se trouvent en Allemagne, avec Greuther Fürth, Bochum et l'Arminia Bielefeld, et en France, avec le promu Clermont Foot, pour un total inférieur à 10 M€ !