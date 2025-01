OM : l’annonce de Jean-Pierre Papin sur son avenir

Coach de la réserve de l’OM depuis 2023, Jean-Pierre Papin a toujours nourri le désir de retrouver un jour le plus haut niveau, lui qui avait déjà pu cumuler les expériences sur les bancs de Strasbourg, Lens ou encore Châteauroux. Ces dernières semaines, le Ballon d’Or 1991 faisait partie d’une liste restreinte de candidats pour remplacer Thierry Laurey à Martigues. Mais JPP avait finalement manifesté quelques réserves, alors que le club lanterne rouge de L2 sortait d’une humiliation en Coupe de France face aux amateurs de Bourgoin-Jallieu (4-1).

Ce vendredi, Papin s’est exprimé pour la première fois sur cet épisode dans des propos rapportés par La Provence : «je n’ai rien à dire là-dessus, a-t-il lancé, avant d’assurer qu’il resterait à Marseille. J’ai un challenge à finir avec l’OM, il me reste cinq mois et j’ai envie de monter en National 2 avec cette équipe. Comme nous sommes bien placés et par rapport à ce que nous avons fait l’année dernière, je voulais finir mon année avec eux. Il reste une demi-saison et je pense que ça serait bien pour le club d’avoir cette équipe réserve qui évolue une catégorie au-dessus.»