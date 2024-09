L’hommage d’Éric Cantona à Didier Roustan

C’est la communauté française du ballon rond qui est en deuil aujourd’hui. Ce mercredi, on a appris le décès de l’emblématique journaliste sportif, Didier Roustan. Une information qui a évidemment ému, aussi bien dans le microcosme journalistique, que dans le football dans son sens le plus large. Dans la journée, Arsène Wenger, qui avait fondé avec Roustan l’association Foot Citoyen, visant à lutter contre les discriminations dans le sport, a rendu hommage à son ami. Eric Cantona, qui avait lui, oeuvré pour la création d’un syndicat de joueurs avec Roustan et Diego Maradona, lui a emboîté le pas.

«Grande tristesse d’apprendre la mort de Didier Roustan. C’était pour moi le plus grand journaliste sportif. Intelligent, vif avec un grand sens de l’image. Nous avons fait tant de choses ensemble dont la création du premier syndicat de joueurs avec Maradona. Il va me manquer. Repose en paix mon ami», a écrit la légende de Manchester United sur ses réseaux sociaux.