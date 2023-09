JT Foot Mercato : l’Olympique de Marseille implose de toutes parts !

Tempête sur la Canebière

L’Olympique de Marseille est sens dessus dessous, ce mardi ! Hier, une réunion a eu lieu entre la direction du club et plusieurs groupes de supporters phocéens. Ces derniers ont demandé le départ de plusieurs membres de la direction, dont le président Pablo Longoria. Les fans olympiens lui reprochent notamment les changements permanents, tant au sein de l’effectif de l’OM, qu’au poste d’entraîneur sur les dernières saisons… Un climat particulièrement tendu donc. Et aujourd’hui, c’est une sacrée surprise qui est tombée puisque d’après L’Équipe, Marcelino aurait fait savoir à ses joueurs qu’il allait quitter l’OM. Une annonce faite ce matin au groupe, au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus. Mais ce qui surprend aussi c’est le timing de ce départ, seulement deux jours avant le choc contre l’Ajax en Europa League ! RMC Sport explique, au passage, que si Marcelino a décidé de partir c’est parce qu’il a été choqué par les supporters phocéens ! Il ne s’attendait pas à ce que la réunion de lundi prenne une telle ampleur et n’aurait pas accepté ce genre de pressions sur la direction… Attention toutefois, puisque l’information de L’Équipe a été démentie notamment par La Provence qui affirme que Marcelino n’a pas présenté sa démission. Il n’aurait pas non plus convoqué ses joueurs pour leur en faire part. Il aurait simplement avoué à un joueur, dans les couloirs de la Commanderie, que sa présence n’aurait plus de sens si Longoria venait à partir. D’ailleurs, L’Équipe explique concernant le président, qu’il se serait entretenu avec Frank McCourt au téléphone et qu’il ne démissionnera pas, même s’il y a songé la nuit dernière…

Hazard vers la Belgique ?

Des nouvelles d’Eden Hazard ! Le Belge est toujours sans club et se sentirait bien à Madrid, lui et sa famille. Mais d’après le journal AS, il pourrait retourner au pays ! En tout cas, le club belge de l’Union Saint-Gilloise ferait le forcing pour l’enrôler ! Une première offre aurait été faite pour l’ancien joueur du Real, qu’il aurait refusé. Mais toujours selon AS, il pourrait finalement se laisser convaincre. L’idée d’évoluer en Belgique, son pays, ne serait pas pour lui déplaire, d’autant qu’il pourrait retrouver ses deux frères Kylian et Thorgan qui évoluent respectivement à Molenbeek et Anderlecht. Or, les trois clubs évoluent dans la région de Bruxelles. Malheureusement, l’idée d’Eden Hazard semble toujours de ne pas reprendre du service, comme on vous l’a expliqué plusieurs fois en exclusivité. En tout cas, l’Union Saint-Gilloise espère vraiment le convaincre, lui qui a déjà refusé l’Arabie saoudite, la MLS, la Turquie ou encore la France.

Les officiels du jour

Le Paris Saint-Germain a prêté un jeune joueur au Qatar. Il s’agit d’Ilyes Housni, qui est prêté pour la saison à Al-Sadd ! Et ce n’est pas tout puisque le PSG s’est enfin débarrassé de Julian Draxler, qui part également au Qatar. Hier, les Parisiens ont annoncé son départ en direction d’Al-Ahli SC. L’Allemand s’est engagé avec le club qatari pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2025. Paris devrait toucher environ 20 M€ en échange. Autre signature qui était attendue depuis de nombreux jours, c’est Salvatore Sirigu qui s’engage officiellement avec l’OGC Nice. À noter que le portier italien était libre de tout contrat, depuis son passage à la Fiorentina. Enfin, Giulian Biancone quitte Nottingham Forest où il était en manque de temps de jeu. Il rebondit du côté de l’Olympiakos, qui s’est offert le joueur via un transfert sec. Le prix de la transaction et la durée de son contrat n’ont pas été communiqués pour l’instant…