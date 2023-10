Ballon d’Or 2023 : le classement du 20e au 16e

En attendant de connaître le grand gagnant du Ballon d’Or 2023, qui sera remis ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris, les noms continuent de tomber et on connaît désormais cinq nouveaux joueurs dans ce classement. Si Antoine Griezmann est absent du top 20, Lautaro Martinez l’intègre. Il se place juste derrière Harry Kane, 19e, et Jude Bellingham, 18e.

Dans la continuité, Khvicha Kvaratskhelia, impressionnant sous les couleurs du Napoli la saison dernière (16 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues), se classe 17e et se voit ainsi récompensé de son très joli parcours réalisé avec la formation italienne, championne en titre de Serie A et quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions. Pour terminer, le 16e de ce classement n’est autre que Karim Benzema, Ballon d’Or 2022 et désormais sous les couleurs d’Al-Ittihad.