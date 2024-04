Nice : la réaction de Farioli sur le report des matchs

La qualification de l’OM et du PSG en demi-finale de Ligue Europa et Ligue des Champions n’épargne pas l’OGC Nice. Déjà que le match face au PSG a été décalé, celui contre les Phocéens a aussi été reporté. Ainsi, la fin de saison s’annonce électrique pour le Gym, qui jouera tous les trois jours pour les derniers matchs de la saison. En revanche, l’entraîneur des Aiglons, Francesco Farioli, n’a pas de rancoeur suite à cette décision, bien au contraire. Il approuve le choix de la LFP, pour aider les deux clubs encore engagés sur la scène européenne, même s’il aurait aimé «plus de régularité» pour son équipe.

«C’est un plaisir pour le football français. Deux équipes en compétition pour une possibilité de jouer en finale. C’est normal de tout faire pour les aider. D’un côté je comprend, d’un autre j’aimerais bien avoir un peu plus de régularité, mais encore ce n’est pas quelque chose que l’on contrôle et on essayera de faire de notre mieux», a commenté Farioli. Le sprint final s’annonce intense en Côte d’Azur.