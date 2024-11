Oscar Garcia encore viré

Coach de Louvain depuis 2023, après son passage à Reims, Oscar Garcia (51 ans) n’a pas fait de vieux os en Belgique. L’actuel treizième de Jupiler League vient en effet d’annoncer le départ du coach espagnol qui n’a gagné que 3 matches en 14 rencontres.

«L’OH Louvain a décidé de mettre fin à la collaboration avec l’entraîneur Oscar Garcia et les entraîneurs adjoints Manel Exposito et Manuel Ruano après des résultats sportifs décevants. Le club tient à remercier Oscar Garcia, Manel Exposito et Manuel Ruano pour leurs efforts au cours de l’année écoulée et leur souhaite plein succès dans la suite de leur carrière», indique le club belge sur son site officiel.