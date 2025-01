À quoi joue Valenciennes avec Glody Lilepo ?

https://www.va-fc.com/articles/25966

Avec 30% des voix sur l’application du VAFC, Makabi Lilepo est élu joueur du mois de décembre devant Mathias Oyewusi (17%) et Mathieu Michel (12%). Déjà décisif au mois de novembre, Makabi s’est à nouveau illustré en Coupe de France en ouvrant le score face à Thionville, le 22 décembre dernier. Nos Rouge & Blanc s’étaient ensuite qualifiés aux tirs au but pour poursuivre l’aventure. Le trophée joueur du mois TOYOTA lui sera remis ultérieurement au Stade du Hainaut. Merci pour vos votes et bravo Makabi !