Kylian Mbappé répond cash à ses détracteurs !

Au cœur de nombreuses interrogations après un début de saison marqué par ses absences en équipe de France et quelques contre-performances avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est confié, ce dimanche soir, dans l’émission "Clique" sur Canal +. L’occasion pour l’attaquant parisien de répondre à ses détracteurs. «Les critiques ? C’est un plus un effet boomerang, quand ça tape sur tes proches. Je n’ai pas de contact avec la télévision française ici. Je ne regarde pas. C’est plus mes proches qui regardent et qui m’en parlent donc on te l’envoie et quand tu vois que ça touche tes proches, ça peut te toucher». Relancé sur ses débuts à Madrid, le Bondynois a également tenu à mettre les choses au clair.

La suite après cette publicité

«Je voulais vraiment découvrir quelques chose ici. J’ai mis ma concentration là-dessus. Je sautais dans l’inconnu sans vraiment sauter dans l’inconnu, je parlais la langue mais la culture, ça s’apprend. J’ai beaucoup insisté sur l’adaptation en arrivant et les gens ont dit « oh c’est de la fausse modestie" mais c’est réel». Et de conclure : «j’ai été décrit comme super mature. Parfois les messages, c’est sans parler. Dès fois j’envoie des messages malgré moi. Les gens nous voient comme des robots. Il y a un cercle robotique qui veut ça. Quand tu vas plus loin, on est des êtres humains comme tout le monde. Les gens nous critiquent et nous encensent. Depuis que j’ai 14 ans, tout le monde me disait que j’allais être grand. Mais quand tu es grand, parfois, tu te sens petit. Le public de foot est très versatile. C’est bien ou c’est pas bien, c’est toujours la même question». Voilà qui est clair !