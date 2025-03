OM - Lens : les notes du match

Ce samedi, l’OM n’avait pas d’autres choix qu’une victoire. Face à un RC Lens qui restait sur quatre défaites de suite en Ligue 1, la mission s’annonçait assez aisée pour les hommes de Roberto De Zerbi qui s’étaient octroyé un succès long à se dessiner la semaine passée face à Nantes (2-0). Pour enchaîner à nouveau au Vélodrome, le technicien italien a procédé à de nombreux choix forts. Ainsi, Luis Henrique et Mason Greenwood étaient laissés sur le banc au profit de Bilal Nadir et Amar Dedic. De son côté, Will Still devait composer avec un nombre impressionnant d’absences qui l’ont obligé à se présenter avec un onze remanié. D’entrée, Marseille a eu la mainmise sur la rencontre.

Plus sûrs de leurs forces, les locaux ont rapidement pris leurs aises dans la moitié de terrain adverse. Pourtant, face à un bloc resserré et qui a laissé peu d’espaces, Marseille n’a pas su trouver la faille lors du premier acte. En jambes depuis son arrivée sur la Canebière, Amine Gouiri a été l’élément marseillais le plus dangereux. Auteur d’un enchaînement supersonique, l’Algérien a finalement vu sa frappe être envoyée sur la barre transversale par Ryan (21e). La riposte artésienne ne s’est pas fait attendre, mais Geronimo Rulli s’est parfaitement interposé face à Andy Diouf (26e). Désireux d’ouvrir le score avant la pause pour éviter une mauvaise surprise, Marseille s’est remis à l’attaque, mais Ryan (30e) face à Gouiri, puis la barre transversale face à la tête de Balerdi ont contrecarré ses plans.

L’OM n’a pas eu d’inspiration en seconde période

Au retour des vestiaires, Lens a tenu bon. Auteur d’une partie pleine de solidarité et affichant une certaine solidité défensive face à des Marseillais sans grande inspiration, les Artésiens ont même failli faire le coup parfait mais Wesley Saïd a raté son enchaînement face à Rulli (58e). L’OM aurait même pu être réduit à dix suite à la grosse semelle de Valentin Rongier, qui n’a finalement écopé que d’un carton jaune (53e). Toujours pas métamorphosé par l’entrée en jeu de Mason Greenwood et Luis Henrique à la pause, l’OM a gardé le contrôle d’une possession finalement toujours aussi stérile au retour des vestiaires. Auteur d’une seule frappe jusqu’à la 80e minute, Marseille a eu un léger baroud d’honneur en fin de rencontre à l’instar de la reprise de volée de Luis Henrique qui a été parfaitement repoussée par Mathew Ryan (83e). Le gardien australien était finalement l’homme de cette fin de match après avoir encore réalisé une parade géniale face à Neal Maupay (86e).

Malgré ces deux opportunités, la fin de rencontre marseillaise aura été à la hauteur de leur match : soporifique. Pire encore, la rencontre olympienne a basculé dans le cauchemar en fin de rencontre. Trouvé dans la profondeur sur une longue ouverture, Deiver Machado a dribblé plusieurs défenseurs marseillais dans leur surface avant de servir Neil El Aynaoui en retrait. Le milieu lensois ne s’est pas fait prier pour crucifier l’OM et Geronimo Rulli (0-1, 90+2e). Avec cette défaite, l’OM réalise une très mauvaise opération et paye une rencontre bâclée offensivement. Les Phocéens pourraient voir Nice revenir à deux points à hauteur en cas de victoire ce dimanche contre Lyon. De son côté, Lens retrouve le sourire. En délicatesse depuis plusieurs semaines, les Sang et Or retrouvent la victoire après une victoire vaillante. Lens retrouve la 8e place et revient à 3 points de Lyon, sixième.

L’Homme du match

- Ryan (8) : malgré la très nette possession marseillaise, le portier lensois s’est globalement ennuyé durant 20 minutes. Mais Gouiri est venu troubler cette quiétude en envoyant un pétard que l’Australien devait détourner du bout des doigts sur sa barre (21e). Une nouvelle fois opposé à l’Argentin, il intervenait de nouveau pour repousser en corner (31e). Au cours d’un match très fermé, il devait ensuite s’interposer devant Luis Henrique, qui frappait presque à bout portant (84e). Il sauvait une nouvelle fois son équipe en réalisant une parade magistrale devant Maupay, quelques instants plus tard (86e).

Olympique de Marseille

- Rulli (5) : l’Argentin réalise l’arrêt qui fait du bien en début de match (26e) et n’a ensuite rien eu à faire durant le restant du match. Mais il ne peut ensuite faire grand-chose sur la frappe d’El Aynaoui en pleine lucarne.

- Kondogbia (3,5) : également fautif sur l’occasion de Diouf (26e), Kondogbia a été moins à l’aise que d’habitude dans son axe. Il a parfois manqué de solidité dans les duels et dans la relance (12 ballons perdus), mais sans réel danger étant donné la faiblesse offensive du RC Lens… jusqu’à l’ouverture du score, où il fait preuve d’un marquage trop laxiste devant El Aynaoui.

- Balerdi (5,5) : patron d’une défense inédite avec Kondogbia et Rongier, le capitaine marseillais a logiquement été le plus rassurant de la soirée, avec pas moins de dix duels gagnés ce samedi soir. Malgré quelques erreurs de relance, qui ont failli faire mal (9e), il a tenu son rang et éviter le pire en sauvant l’erreur de Rongier (57e). Il s’est même offert une transversale sur un corner (31e).

- Rongier (3) : aligné dans l’axe droit de la défense marseillaise, Valentin Rongier a, forcément, manqué de repères. À l’image d’un placement compliqué sur la frappe de Diouf (26e) et d’une maladresse technique inhabituelle. Avant une énorme perte de balle devant Diouf, qui était tout proche de signer l’ouverture du score (57e). Si Lens n’a pas été grandement dangereux dans ce match, les deux meilleures occasions des Sang et Or sont pour lui et il s’est fait manger par Machado sur le but du RC Lens. Un match très dur.

- Dedic (4) : aligné en tant que piston, la recrue hivernale a eu beaucoup de mal à faire la différence dans son couloir. Malgré quelques combinaisons avec Gouiri, il a perdu six ballons et n’a gagné qu’un seul dur sur cinq disputés, sans fournir le moindre centre. Défensivement, il n’a pas fait d’erreur, mais on pouvait attendre plus de lui. Remplacé à la mi-temps par Luiz Henrique (3,5). Le Brésilien n’a pas apporté suffisamment pour faire plier le RC Lens… et a même été en retard sur la percée de Machado, à l’origine du but lensois.

- Merlin (5) : très actif en première période, l’ex-Nantais a beaucoup combiné avec Rabiot, Hojberg et Gouiri et le jeu a logiquement pesé davantage sur son côté. Notamment sur les centres, où il a offert une belle occasion à Gouiri (21e). Il a baissé de rythme en seconde période, avec l’entrée de Mason Greenwood. Remplacé par Rowe (70e)

- Hojbjerg (4) : on l’a particulièrement vu réaliser un magnifique relai avec Gouiri en première période (30e), mais à part cela, le Danois a semblé à bout de souffle rapidement ce samedi soir. Moins tranchant et parfois maladroit techniquement, il n’a pas été assez présent pour prendre le dessus sur un bloc lensois très attentif. Malgré un travail défensif réussi, avec 8 ballons récupérés.

- Bennacer (5,5) : très en vue en première période, il a aidé Rongier dans son rôle défensif et a intercepté un total de 7 ballons, avec 10 duels gagnés. Un gros travail au milieu de terrain, où il a été celui qui a le plus chercher à jouer vers l’avant. Le meilleur élément de l’entre-jeu phocéen ce soir, même s’il s’est complètement manqué en perdant un ballon dangereux au niveau de la ligne médiane et s’en est bien sorti en prenant un carton jaune (75e). Remplacé par Maupay (76e),

- Rabiot (4,5) : le meilleur élément marseillais du moment a, lui aussi, été moins en forme ce samedi soir. Il offrait pourtant une occasion pour Dedic dès les premières secondes, mais s’est ensuite frotté à une valeureuse défense lensoise. Un bon ballon lancé vers Hojbjerg pour la meilleure occasion de la première période (30e), mais il a ensuite disparu après la pause.

- Nadir (5) : aligné à la place de Mason Greenwood, le jeune Phocéen a été actif aux côtés de Rabiot et Gouiri et s’est même procuré deux occasions, qui n’ont rien donné (28e et 34e). Bien que trop timide, il a fait preuve de bonne volonté et a été très adroit techniquement. Remplacé à la pause par Mason Greenwood (4). L’ailier anglais a encore été trop brouillon, avec beaucoup de ballons perdus et trop de mauvais choix réalisés. Seulement deux frappes tentées, qui n’ont pas inquiété un Ryan très chaud.

- Gouiri (5) : match frustrant pour l’attaquant phocéen, qui s’est offert de belles occasions franches pour ouvrir le score, sans succès. Avec d’abord un très bel enchaînement, suivi d’une frappe qui s’est écrasée sur la barre transversale (20e), avant un une-deux joué avec Hojbjerg, qui a terminé sur les gants de Ryan (30e). Un joli mouvement contré in extremis par Bah (71e).

RC Lens

- Ryan (8) : voir ci-dessus

- Aguilar (5,5) : l’ancien joueur de l’AS Monaco a fait preuve de sérieux dans ses tâches défensives. De nombreuses fois, Merlin est venu le défier, mais il ne s’est pas laissé impressionner et a largement gêné le latéral marseillais dans ses offensives.

- Gradit (6) : le Français a, comme ses partenaires, passé la partie recroquevillé proche de ses buts. Bien positionné, il a bien rempli son rôle et n’a paru dépassé qu’à de très rares moments. À l’image de son équipe, il a plié, sans jamais rompre.

- Bah (6) : positionné dans l’axe de la défense à cinq concoctée par Will Still, le joueur formé à Manchester City a montré de la solidité. Pas impressionné par le Vélodrome malgré ses 18 ans, il peut même se targuer d’avoir affiché beaucoup de propreté dans ses relances.

- Sarr (5,5) : un match sérieux de la part du Français, qui aura, lui aussi, contribué à garder la cage de Ryan inviolée. Tout au long de la partie, il est parfaitement resté dans sa zone et n’y a jamais été dominé. Il a permis à Machado de défendre sereinement sur son couloir gauche.

- Machado (6,5) : l’ancien Toulousain n’a pas vraiment eu l’occasion de se projeter dans son costume de piston gauche. S’il a proposé quelques montées en début de partie, il a rapidement dû comprendre que son match se résumerait à bien défendre. Et le Colombien n’a pas failli à sa mission. Face à Nadir et Dedić, il n’a pas réellement tremblé. Face à Greenwood, entré à la pause, non plus. Acculé dans sa moitié de terrain toute la partie, c’est pourtant lui qui offre une passe décisive à El Aynaoui au bout du temps additionnel (90e+4).

- Mendy (5,5) : le Sénégalais a fait le travail. Il a bien bouché l’axe et a forcé les Marseillais à devoir passer par les côtés. Sur l’aspect défensif, il n’a rien à se reprocher, mais son apport offensif a été assez faible : il n’a jamais réussi à projeter son équipe vers l’avant. Remplacé par Ojediran (83e).

- El Aynaoui (6,5) : comme son compère au milieu de terrain, le Marocain a permis d’empêcher toute fuite dans le bateau nordiste. Il a fait parler son impact physique pour enrayer les offensives adverses, avec succès. Alors que l’on semblait se diriger vers un triste 0-0, il est venu apporter son soutien sur la dernière offensive lensoise et a ouvert le score après avoir été parfaitement servi par Machado (90e+4).

- Diouf (5,5) : bien positionné dans l’axe, il a tenté de projeter son équipe lors des quelques possessions dont elle a bénéficié. Il était proche de marquer le premier but de la partie : après avoir été bien servi par Saïd, il se retrouvait face à Rulli mais butait sur le gardien argentin (26e). Actif au pressing, il grattait un ballon dans les pieds marseillais et transmettait à son avant-centre, qui échouait devant le portier de l’OM (58e). Remplacé par Zaroury (66e).

- Sotoca (5) : le capitaine du club nordiste n’a pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer. Les Phocéens monopolisant le ballon, ses opportunités ont été plus que rares. Et avec le cuir dans les pieds, le joueur de 34 ans ne s’est pas montré à son meilleur niveau, affichant une certaine imprécision notamment dans ses transmissions.

- Saïd (5) : comme le reste de ses partenaires, l’attaquant lensois a passé beaucoup de temps à courir dans le vide et s’est retrouvé bien seul sur le front de l’attaque. Il aura dû attendre la 26e minute pour se mettre en valeur, en envoyant un joli ballon vers Diouf, qui butait sur Rulli. En seconde période, il aurait pu ouvrir le score après une bonne récupération de Diouf, mais il s’est mélangé les pinceaux devant le gardien marseillais (58e). Remplacé par Fofana (66e).