Ligue 1 : les tops du mercato (1/2)

- Moise Kean (PSG/ITA/20 ans) : il est arrivé au PSG dans les derniers instants du mercato, comme un cheveu sur la soupe. Même Thomas Tuchel n'avait pas vraiment l'air de le connaître, en découvrant qu'il savait parler français. Pourtant, il a vite dû s'appuyer sur l'international italien âgé de seulement 20 ans pour compenser les diverses et nombreuses absences. Une première face à Nîmes encourageante et puis un déferlement de buts (5 au total), dont deux doublés consécutifs et salvateurs contre Dijon et surtout Istanbul Basaksehir. Moise Kean est puissant, ne rechigne pas au pressing et présente un profil différent des autres attaquants de l'effectif. Une excellente pioche signée Leonardo, alors que le joueur végétait à Everton.

- Sven Botman (LOSC/NED/20 ans) : c'est un nouveau coup de maître réalisé par le département scouting du LOSC. Il fallait avoir l'oeil pour dénicher Sven Botman, joueur formé à l'Ajax qui avait été prêté à Heerenveen la saison passée. Débarqué en parfait inconnu dans le nord de la France, le solide défenseur central (1m95) a vite fait ses preuves. On pouvait craindre qu'il soit pataud ? Eh bien, il s'avère plutôt vif, affiche un placement déjà intéressant pour son âgé et anticipe bien les mouvement des attaquants adverses. Ce qui le rend difficile à passer. Ajoutez à cela son jeu aérien et vous obtenez un défenseur complet qui s'épanouit aux côtés de José Fonte.

- Amine Gouiri (Nice/FRA/20 ans) : à chaque match de Nice, c'est le même scénario : des fans lyonnais regardent, l'oeil triste, leur ancienne pépite s'épanouir en tant que titulaire dans le onze composé par Patrick Vieira. Si l'OGCN souffle le chaud et le froid cette saison, l'attaquant formé à l'OL s'éclate de manière permanente. Décalé côté gauche pour laisser l'axe à l'international danois Kasper Dolberg, il s'adapte à merveille et est sans conteste le Niçois le plus dangereux depuis le début de saison. Dribbles fins, vision de jeu, tentatives lointaines, il donne déjà l'impression de savoir tout faire. Et il en est déjà à 3 buts en Ligue 1 (et 3 en Ligue Europa).

- Yvan Neyou (ASSE/CAM/23 ans) : il avait frappé fort dès son premier match avec l'ASSE en entrant en jeu face au PSG lors de la dernière finale de la Coupe de France. Avec un culot monstre, il avait rayonné durant 45 minutes. Appelé en sélection avec le Cameroun en septembre dernier, le milieu de terrain de 23 ans aime les gros matches. Il a de nouveau été étincelant lors du derby face à l'OL dimanche dernier. L'ASSE ne pouvait pas espérer mieux lorsqu'il est parti le chercher au Sporting Braga où il plafonnait depuis deux saisons. L'ASSE aura besoin de lui pour amener de la stabilité et de l'ambition à son entrejeu.