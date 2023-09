Lens : Brice Samba a des regrets

Le RC Lens a pris le point du match nul (1-1) à Séville ce soir à l’occasion de la 1ère journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Fulgini a répondu à l’ouverture du score d’Ocampos avant même la première période. Les Sang et Or ont même eu une balle de match dans le dernier quart d’heure avec Guilavogui mais Dmitrovic a eu la main ferme cette fois. Interrogé par RMC Sport à la fin de la rencontre, Brice Samba s’est dit heureux de cette performance qui rassure mais a également des regrets avec cette dernière occasion.

«C’est un très bon point. Je pense que ça sera difficile de venir chercher quelque chose ici. Ça vit, c’est chaud. On s’est battu avec les moyens du moment, quatre défaites en cinq matchs de championnat. On était en quête de rachat. J’avais dit que ça tournerait après Metz. On en est capable. Il y a des périodes avec des manques de réussite. On a toujours eu confiance en notre jeu et c’est la réussite qui nous fuyait. Ce soir, on aurait même pu l’emporter mais on ne va faire la fine bouche non plus.» Un bon nul donc.