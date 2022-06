Comment Marseille prend la probable signature de Zidane au PSG

La rumeur n’a pas fait long feu. Non pas parce qu’elle ne se concrétisera pas, mais parce qu’elle est devenue une information. Ce n’est pas faute de vous en avoir parlé depuis des mois : Zinedine Zidane pourrait devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Il suffisait de se promener dans les rues de Marseille, ce vendredi matin, et tendre l’oreille pour comprendre que cette nouvelle se propageait à grands pas.

Car, oui, à Marseille cela fait beaucoup jaser. Certes, Zidane n’a jamais mis le maillot de l’OM, mais il faut être de mauvaise foi pour avancer que l’ex-numéro 10 des Bleus n'est pas intimement lié à sa ville de naissance, en témoignent son Z5 ou même son visage, pour une pub adidas, qui était sur la Corniche, probablement le coin le plus touristique de la Cité Phocéenne. En passant devant l’Oasis, célèbre café-bar devant le Vélodrome, il suffisait de tendre l’oreille quelques instants pour comprendre la discussion.

« Je lui souhaite la plus grosse bronca de sa carrière. »

« C’est une traîtrise, rien d’autre. Zidane, c’est l’emblème, la fierté de Marseille. On pensait sérieusement que l’argent ne pourrait pas le faire signer à Paris. Et finalement, il est comme les autres, on s’est trompés », avance Enzo, abonné au virage sud. Une chose semble être attendue, la date du prochain Classique au Vélodrome. « Je lui souhaite la plus grosse bronca de sa carrière. J’espère qu’il comprendra qu’il s’est mis toute sa ville à dos », poursuit le jeune fan de l’OM et Marseillais de naissance.

Sur internet, aussi, les fans sont durs. Il faut aller faire un petit tour sur les notations du Z5, tenu par la famille Zidane, pour comprendre que la haine -et la déception- semble être maximale. Mais retournons à la réalité et donc aux habitants, fans de l’Olympique de Marseille. Et ils ne sont pas tous aussi vindicatifs.

« Il sera dans le camp des ennemis, tout Zidane qu'il est »

Benjamin, éducateur au club de Chateau Gombert, explique sa déception tout en minimisant le rapport de ZZ à la ville : « selon moi, qui n'ai pas baigné dans le football marseillais depuis tout petit, mais plus tard, Zidane c'est une icône nationale, l'icône des Bleus. C'est un joueur élégant, que j'ai appris à connaître après. Je n'ai pas ce lien en me disant que Zidane c'est Marseille, Zidane c'est les quartiers nord, Zidane c'est le foot avant le business ou ce genre de choses là. Mon rapport à l'OM ne s'est pas construit face à lui. Mais on ne va pas se mentir, ça nous emmerde. Après, Zidane, dans le foot marseillais, ce n'est pas grand-chose. Il ne prend pas position, c'est une icône un peu molle. Il n'a jamais mis les mains dans le cambouis même quand il y avait les lancements de la nouvelle vague ou du club à la Castellane. Il était un peu loin de tout ça. Son five, il est à Luynes, l'autre est à Istres. Ce n'est pas un grand déshonneur pour moi. Mais ça fait parler, ça fait réagir, ça fait quelque chose quand même. Ce n'est pas dramatique, mais c'est un peu chiant pour l'homme et un peu aussi pour le PSG. Car, au final, il prend un mec bien marqué Marseille, qui est assez aimé ici. La pub sur la Corniche, c'était important quand même pour les Marseillais. Je suis déçu, même si mon monde ne s'effondre pas ».

Même son de cloche chez Belmel, qui suit l'actualité phocéenne de près tout en lui souhaitant de mauvais résultats : « la tendance c'est qu'il signe à Paris. Pour moi Zidane, c'est un emblème de la ville de Marseille, mais aucunement un emblème de l'OM. Il n'a jamais porté le maillot ni entraîné le club. Au niveau de la rivalité, elle est présente entre les deux clubs, pas entre les deux villes. Il y a des supporters de l'OM qui vivent à Paris. Je suis un peu déçu et un peu triste, mais pas dévasté ni en colère. On sait qu'il a été payé des millions pour promouvoir l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, là on a affaire à un état qui pousse les joueurs et les entraîneurs à d'ultimes offres qu'ils ne peuvent pas refuser, à l'image de Mbappé. En comparaison, c'est comme si un mec très moche, qui se fait recaler par une fille pour laquelle il a le béguin, lui laisse la black card sans aucune limite d'achat. Il y en a beaucoup, qui, même si le garçon ne plaît pas beaucoup, accepteraient. Si ça se fait, je lui souhaite de copieusement se vautrer, comme tous les autres entraîneurs parisiens et il sera dans le camp des ennemis, tout Zidane qu'il est ». Une chose est sûre, si ZZ signe à Paris, le prochain Classico va être dantesque.