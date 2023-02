OL : Bradley Barcola, le jeune Gone qui monte en puissance

La suite après cette publicité

Bradley Barcola a le football dans les gènes. Comme son frère Malcolm (23 ans), qui est gardien à Tuzla City, l’attaquant a attrapé le virus dès son plus jeune âge. Au sein du centre de formation rhodanien, il a continué à grandir et progresser à son rythme. Doté du fameux "ADN OL", le natif de Villeurbanne a gravi les échelons les uns après les autres. L’an dernier, il a débuté avec l’équipe réserve avant d’être utilisé par Peter Bosz sur la deuxième partie de l’exercice 2021-22. En effet, il est apparu à 13 reprises toutes compétitions confondues, dont 2 fois en tant que titulaire.

Grand fan, Peter Bosz l’a lancé

Muet face au but, il a toutefois délivré deux passes décisives. Des premiers pas prometteurs donc pour Barcola, qui avait confié être heureux d’avoir enfin sa chance en mai dernier : «c’est ce que j’espérais en janvier (2022) quand j’ai réellement intégré le groupe pro. Franchement, je suis très content.» Il comptait donc poursuivre sur cette lancée en 2022-23. Intégré dans le groupe de Bosz dès l’entame de saison, il espérait avoir son mot à dire. D’autant plus que les dirigeants rhodaniens ont clairement fait savoir qu’ils miseraient sur l’"ADN OL". Ce qu’il possède totalement.

Mais les paroles n’ont pas forcément été suivies d’acte. Le mauvais début de saison de Lyon et la forte concurrence en attaque n’ont pas permis au joueur de 20 ans d’enchaîner autant que souhaité. Remplaçant lors de 7 rencontres jouées avant la trêve liée au Mondial, Barcola, qui a aussi fait 4 matches avec la réserve en novembre, est reparti de l’avant en 2023. Une année où il compte bien tout exploser, lui qui a vu son concurrent Karl Toko Ekambi partir en prêt à Rennes et Amin Sarr et Jeffinho arriver.

Entré une minute face à Clermont le 1er janvier, il a ensuite été titulaire face à Metz en Coupe de France.

Laurent Blanc lui fait confiance

Une première qu’il a fêté avec son premier but en pros. De retour sur le banc face à Strasbourg, il est entré 33 minutes. Visiblement séduit par son profil et son attitude, Laurent Blanc lui a ensuite offert trois titularisations. Il a ainsi débuté face à Chambéry (Coupe de France, 70 minutes), Ajaccio (L1, 78 minutes) et Brest (L1). Une rencontre où Bradley Barcola a multiplié les efforts et s’est montré disponible. Il a aussi tenté sa chance à plusieurs reprises (frappe puissante arrêtée à la 23e, contre-attaque à la 36e, tir pas assez fort à la 43e) sans parvenir à tromper Bizot.

Mais il a essayé d’apporter du danger. Samedi face à Troyes, Barcola a de nouveau débuté. Sur le pré durant 60 minutes, il a inscrit son premier but en L1, lui qui a été servi par Maxence Caqueret. « Quand j’ai vu Maxence, je savais qu’il allait jouer à une touche. Alors je me suis lancé dans la surface et j’ai repris la balle comme elle venait (…) J’attendais ce premier but depuis un moment. Il me fait franchement beaucoup de bien, et j’espère en marquer beaucoup d’autres », a-t-il confié en zone mixte après le match.

Un Gone qui monte en puissance

Un match où son entente avec les Gones Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, également buteurs, a été très bonne. Son capitaine a d’ailleurs avoué à son sujet. « Bradley monte en puissance, il montre ses qualités, a applaudi son capitaine Alexandre Lacazette. Ce but va lui faire du bien. C’est un joueur assez timide, donc ce premier but en ligue 1 va lui permettre de bien respirer et d’être encore plus confiant. Il pourra encore mieux aider l’équipe pour la suite de la saison.». Auteur de 2 buts et 2 assists (contre Metz et Ajaccio), Bradley Barcola est lancé. Et ce n’est pas Laurent Blanc qui dira le contraire.

Le Président a avoué qu’il avait mis un peu de temps à connaître ce joueur qui exprimait une certaine nonchalance. Mais à présent, il est conquis. Cependant, l’attaquant doit encore progresser. Bien que généreux, le Lyonnais manque encore de volume mais aussi de tranchant et de précision dans le dernier geste. Mais son potentiel est intéressant et sa marge de progression énorme. Sa polyvalence est très appréciée par Blanc, qui voit en lui un joueur capable de jouer sur le côté ou dans l’axe. Sa vitesse est aussi un plus. Les qualités sont donc là pour cet élément qui est encore en apprentissage. Une belle éclaircie lors de cette saison compliquée pour les Gones.