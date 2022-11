Coupe du monde 2022 : Axel Disasi raconte ses premiers pas avec l'équipe de France

La suite après cette publicité

Appelé en remplacement de Presnel Kimpembe, cinq jours après la publication de la première liste de Didier Deschamps, Axel Disasi (24 ans) ne devrait pas avoir un rôle prépondérant lors de ce Mondial qatari. Faute de passé en sélection, le défenseur central de l'AS Monaco se tient, malgré tout, prêt et veut apprendre de ce premier rassemblement au niveau international. Présent, ce samedi, en conférence de presse, celui qui avait été présélectionné pour la première fois par Didier Deschamps en septembre dernier est d'ailleurs revenu sur ses premiers jours au sein du groupe France.

«Ce qui m'a le plus impressionné se sont tous les moyens mis en œuvre pour que les joueurs soient le plus performant possible. Après il y a le château, que j'ai l'habitude de voir à la télévision et dormir dedans c'est spécial», a tout d'abord assuré l'ancien joueur du Stade de Reims avant d'en dire plus sur son intégration réussie : «je suis nouveau et certains ont leurs habitudes, préférences, donc je fais attention à ça. Depuis que je suis ici, je trouve que le groupe est cool, on m'a très bien accueilli. Que ça soit le coach ou d'autres joueurs, ils m'ont dit de rester moi-même. Je connais aussi Koundé et Fofana, donc je suis bien intégré».

Axel Disasi se tient prêt !

Relancé sur ses ambitions pour le Mondial qatari, le natif de Gonesse, âgé de 24 ans, reste lucide. Conscient de la concurrence, Disasi veut bel et bien apporter sa pierre à l'édifice. «Je suis ici pour jouer et pas profiter du soleil. J'ai démontré des qualités et j'ai envie de jouer. Après, c'est la concurrence, le choix du coach, montrer la qualité à l’entraînement et assurer lorsque le coach fait appel à vous», a ainsi lancé le Monégasque, sûr de sa force. «Je pense que mon intelligence de jeu, mon anticipation et ma qualité technique m'ont permis d'être là. De nature, j'ai des attributs physiques impressionnants, mais j'ai dû travailler pour montrer que je savais faire autre chose».

L'occasion également pour le patron de la défense asémiste d'envoyer un message à Didier Deschamps en marge du premier match. Le coach ne m'a pas dit dans quelle position il voulait m'utiliser. A Monaco, j'ai pu débuter sur trois postes, et je pense que Deschamps peut s'appuyer sur ces performances-là. La tête sur les épaules mais prêt à saisir sa chance, Disasi veut surtout se servir de ce premier grand rendez-vous pour emmagasiner de l'expérience.«Je n'ai pas évoqué le poids du maillot, mais on m'a dit de rester moi-même et de jouer comme en club. Ils ont plus d'expérience que moi donc je vais suivre leurs conseils. Au niveau technique, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. J'en apprends un peu plus. Sans manquer de respect à Monaco, mais ici c'est un cran au-dessus. Donc tout ce qui est vitesse de jeu, technique, précision... J'essaie d'apprendre et de me mettre à niveau».