JO 2024 : Tenas et Cubarsi dans la liste de l’Espagne

Les Jeux Olympiques 2024 démarrent le 27 juillet prochain et la compétition de football promet. L’équipe de France réalise actuellement sa préparation tout comme l’Espagne qui a dévoilé sa liste et il y a du beau monde. Ainsi, on retrouve Alex Baena (Villarreal) et Fermin Lopez (FC Barcelone) qui sont actuellement qualifiés pour la finale de l’Euro 2024 avec la Roja.

Ils rejoindront notamment Pau Cubarsi du FC Barcelone et Arnau Tenas du Paris Saint-Germain. Le duo de l’Atlético de Madrid Pablo Barrios et Samu Omorodion a été retenu tandis que trois joueurs de Girona sont présents avec Abel Ruiz, Eric Garcia et Miguel Gutierrez.

L’équipe de l’Espagne

Gardiens : Arnau Tenas (Paris Saint-Germain) et Joan Garcia (Espanyol de Barcelone)

Défenseurs : Eric Garcia (Girona), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Miguel Gutierrez (Girona), Juan Miranda (Bologne), Jon Pacheco (Real Sociedad) et Marc Pubill (Almeria)

Milieux : Benat Turrientes (Real Sociedad), Alex Baena (Villarreal), Aimar Oroz (Osasuna), Pablo Barrios (Atlético de Madrid) et Adrian Bernabé (Parme)

Attaquants : Sergio Gomez (Manchester City), Fermin Lopez (FC Barcelone), Diego Lopez (Valence), Samu Omorodion (Atlético de Madrid) et Abel Ruiz (Girona)