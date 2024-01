Rennes : les premiers mots d’Azor Matusiwa

Pendant que l’avenir de Nemanja Matic est toujours aussi compromis à Rennes, les dirigeants bretons se sont activés pour trouver un remplaçant au milieu serbe à l’occasion de ce mercato hivernal. Très vite, la piste Azor Matusiwa a pris de l’ampleur. Et ce lundi, l’arrivée du milieu néerlandais de Reims a été officialisé en Bretagne. Le joueur de 25 ans s’est engagé jusqu’en 2028 pour un montant dépassant les 15 millions d’euros.

Ce mardi, Matusiwa a fait part de son excitation de jouer pour les pensionnaires du Roazhon Park devant la presse : «je connais Rennes, je sais que c’est un grand club, une autre étape pour moi. Ça faisait aussi réfléchir car l’été dernier, j’avais parlé avec les dirigeants de Reims, on avait un planning et le planning, c’était un bon de sortie l’été prochain. J’ai été un peu surpris quand Rennes est venu, mais j’ai su que c’était le bon choix, et je me sens déjà très bien ici, tout le monde essaie de m’aider.»