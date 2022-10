Peter Bosz a déjà un club à ses trousses !

La suite après cette publicité

29 mai 2021-9 octobre 2022. L'ère Peter Bosz à l'Olympique Lyonnais aura duré au total 58 matches toutes compétitions confondues. Et c'était largement suffisant. Le technicien néerlandais a terminé son passage entre Rhône et Saône avec un bilan de 27 victoires, 16 nuls et 15 défaites. Avec seulement 46% de victoires, il a l'un des pourcentages les plus faibles de succès en tant que coach de Lyon. Vendredi soir, après un nouveau résultat décevant (match nul 1-1), les dirigeants lyonnais ont décidé de s'en séparer. Ils ont officialisé la nouvelle dimanche.

L'hommage de Jean-Michel Aulas

«Compte tenu des résultats décevants obtenus au cours de ce début de saison, qui demeurent très en deçà des attentes et des objectifs fixés, l’Olympique Lyonnais informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosz, en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de Rob Maas, entraîneur adjoint, et de Terry Peters, préparateur physique», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Pour le remplacer, Lyon a misé sur Laurent Blanc. Lors de sa présentation aux médias hier après-midi, Jean-Michel Aulas a tenu à adresser un message à Peter Bosz.

«Je vais commencer par dire qu'hier (dimanche), quand on s'est serré la main avec Peter (Bosz), j'ai serré la main d'un homme intelligent, qui a été loyal mais qui a probablement loupé les objectifs que nous avions fixé ensemble. Tout le temps qu'il a été ici, dans les relations de tous les jours, il a été un homme bien. Aujourd'hui, je voudrais dire qu'on a pris nos responsabilités. Certains penseront qu'elles ont été prises tardivement, mais c'est toujours difficile quand on est entrepreneur. Pour un homme comme moi, qui apprécie les relations humaines, c'est difficile de prendre une décision sans qu'on ait la certitude que ce soit la meilleure».

Bosz a déjà un club à ses trousses

Mis à pied à titre conservatoire, le coach hollandais va donc se mettre en quête d'un nouveau projet, lui qui a été viré lors de ses trois dernières expériences. En effet, il a été remercié par le Borussia Dortmund, le Bayern Leverkusen et donc l'Olympique Lyonnais. Malgré tout, Bosz, réputé pour sa philosophie de jeu et son expérience, conserve toujours une belle cote. Et il pourrait même rebondir très rapidement. Bild révèle qu'il figure dans la short-list de Stuttgart, qui vient de se séparer de Pellegrino Matarazzo (44 ans).

Le média allemand indique que des discussions ont déjà eu lieu avec le technicien de 58 ans. Mais Bosz n'est pas le seul à avoir été approché. Bild précise que Domenico Tedesco, Adi Hütter, Sebastian Hoeness et Gerardo Seoane ont aussi été contactés par Stuttgart. Avant-dernier de Bundesliga avec seulement 5 points au compteur (0 victoire, 5 nuls et 4 défaites), l'écurie allemande n'a pas gagné un seul match cette saison. Stuttgart compte donc sur un nouveau coach pour relancer la machine. Et cela pourrait être Peter Bosz, qui se remettrait donc vite dans le bain après son échec à Lyon.