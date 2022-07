Olympique Lyonnais : la première sortie réussie d'Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

«L’Olympique Lyonnais est très fier et très heureux d’annoncer le retour au club de son attaquant, formé à l’OL, Alexandre Lacazette pour les trois prochaines saisons. En fin de contrat avec le club anglais d’Arsenal, l’international français s’est engagé jusqu’au 30 juin 2025» pouvait-on lire sur le site de l'Olympique Lyonnais il y a un mois. Revenu librement à l'Olympique Lyonnais après 5 saisons passées du côté d'Arsenal, Alexandre Lacazette se veut ambitieux avec son club formateur.

Rejoint rapidement par son compère Corentin Tolisso, il se présentait comme garant d'un retour à l'ADN du club rhodanien : «j’ai progressé dans mon leadership, j’ai pris plus d’expérience, je peux analyser mieux les situations. Dans le jeu, j’ai aussi progressé dans plusieurs aspects. Je pense être utile dans le vestiaire aussi, je connais la maison, les valeurs du club. Il y a peut-être eu une cassure ces dernières saisons, j’espère aider tout le monde à retrouver cet amour et ce lien entre supporters, club et joueurs.»

Déjà buteur avec l'OL

Reprenant l'entraînement le jeudi 7 juillet devant plus de 1400 supporters, l'Olympique Lyonnais a lancé sa préparation ce samedi lors d'un déplacement sur la pelouse de Bourg-en Bresse (National 1) qui est le club partenaire des Gones. Titulaire avec le brassard de capitaine, il a livré une prestation solide. Rapidement sollicité, il mettait à contribution le portier bressan Valentin Baume (3e) avant de finalement trouver la faille avec opportunisme suite à un bon travail de Malo Gusto (7e). Son premier but depuis un doublé contre l'OGC Nice le 20 mai 2017 pour son dernier match officiel avec les Gones.

Notre coach Peter Bosz sur les premières minutes disputées par @LacazetteAlex depuis son retour !



Retrouvez les réactions après notre victoire lors de #FBBP01OL (2-4)

Actif entre les lignes et combinant beaucoup avec Tetê et Karl Toko Ekambi, il est passé proche de délivrer des offrandes pour le Camerounais à deux reprises (36e et 45e). Disponible, il a livré une première aboutie lors de cette victoire 4-2 que le coach Peter Bosz n'a pas manqué de souligner : «j’ai vu un avant-centre intelligent, qui a marqué, heureusement, très vite. Donc ça, c’est déjà bien pour lui. Bien sûr, il doit apprendre à savoir comment les coéquipiers jouent. Mais c’est un bon joueur.» Alors que les Lyonnais reprendront le championnat le 7 août contre Ajaccio, Alexandre Lacazette montre des premiers signes rassurants qu'il tentera de confirmer mardi contre le Dynamo Kiev.