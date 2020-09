OL : Youssouf Koné en discussions avec Elche pour un prêt

L'Olympique Lyonnais n'en a pas terminé avec le mercato, surtout dans le sens des départs. L'avenir de Houssem Aouar est quasiment sur toutes les lèvres, mais le milieu français n'est pas le seul joueur associé à un possible départ. Il y a un peu plus d'un mois, L'Équipe avançait que l'OL voulait se débarrasser de trois indésirables : Bertrand Traoré (24 ans), Kenny Tete (24 ans) et Youssouf Koné (25 ans). Les deux premiers sont partis, respectivement à Aston Villa et Fulham, mais pas le dernier.

Cependant, le latéral gauche pourrait aller voir ailleurs dans quelques jours, alors que le mercato se termine le 5 octobre. Selon les informations du quotidien sportif, l'ancien joueur du LOSC serait en discussions avancées avec Elche, promu en Liga (Espagne). Un accord de principe aurait même été trouvé pour un prêt d'une saison. Reste désormais à finaliser le tout avec les Gones, alors que L'Équipe précise que d'autres clubs espagnols étaient intéressés.