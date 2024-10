Nottingham Forest lourdement sanctionné par la Fédération anglaise

La Fédération anglaise a infligé à Nottingham Forest, une amende de 750 000 livres, soit 869 000 euros, ce vendredi. Cette sanction fait suite à une polémique datant d’avril dernier : battus par Everton (0-2), les Reds avaient accusé Stuart Arwell, arbitre assistant vidéo, d’être un « supporter de Luton », adversaire pour le maintien en Premier League, via un post sur ses réseaux sociaux. Le club de Nottingham remettait en cause trois penalties non accordés par l’arbitre de 42 ans.

Malgré la relégation de Luton et le maintien de Forest, à l’issue de la saison 2023-2024, la FA a puni l’actuel 10e de Premier League : « Nottingham Forest a été condamné à une amende de 750 000 £ et a reçu un avertissement pour mauvaise conduite concernant des commentaires postés sur les médias sociaux après le match de Premier League contre Everton le dimanche 21 avril. Le club a nié que les commentaires postés sur les médias sociaux impliquent un parti pris et/ou remettent en question l’intégrité des officiels de match et/ou de l’arbitre assistant vidéo et/ou jettent le discrédit sur le jeu. Une commission de régulation indépendante a estimé que l’accusation était fondée à l’issue d’une audience et a imposé les sanctions du club », a notifié l’instance anglaise sur son site.