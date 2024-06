Mariano Díaz participera aux JO

Ancien joueur du Real Madrid et de l’OL, Mariano Díaz fera son retour en France à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris. L’attaquant a été sélectionné dans la pré-liste des 27 joueurs de la République dominicaine, faisant partie des jokers autorisés à jouer malgré leur âge (30 ans pour Mariano Díaz). Le sélectionneur Ibai Gómez fait donc confiance au joueur du Séville FC, malgré son faible temps de jeu.

La suite après cette publicité

Le natif de Catalogne, qui joue pour la République dominicaine grâce à la nationalité de sa mère, n’a effectivement que peu joué cette saison : 13 petits matchs (319 minutes jouées, l’équivalent de moins de 4 matchs pleins) et une saison vierge de buts. Il sera accompagné de Junior Firpo (Leeds) et Peter Federico (Valence), également présents sur cette pré-liste. La République dominicaine est tombée dans le groupe de l’Espagne, de l’Égypte et de l’Ouzbékistan.