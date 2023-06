Milan Skriniar confirme son arrivée au PSG

La suite après cette publicité

À 28 ans et après six ans passés à l’Inter, Milan Skriniar va quitter le club nerazzurro. Annoncé au Paris Saint-Germain, le défenseur slovaque a confirmé aujourd’hui en conférence de presse, en marge d’un rassemblement avec sa sélection nationale, que Paris sera sa prochaine destination. Ses propos ont été relayés par la presse italienne.

« Nous verrons ce qui se passera au PSG, mais l’important est que j’aille bien. (…) Aujourd’hui, je me sens bien, mais sans jouer, on ne trouve pas son rythme de match. Si l’entraîneur veut m’aligner, j’aiderai l’équipe parce que je suis prêt et déterminé. À Paris, au PSG, nous verrons ce qui se passera, mais l’important est de se sentir bien », a-t-il indiqué.

